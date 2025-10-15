Óvatosságra int a NATO-főtitkár az orosz gépek lelövésével kapcsolatban

Mark Rutte a szövetséges országok védelmi minisztereinek találkozóját megelőzően tartott sajtótájékoztatóján közölte: az Ukrajnának nyújtott támogatásban kiemelt fontosságú a légvédelmi rendszerek, különösen az elfogó vadászgépek biztosítása, amelyek elengedhetetlenek a civil lakosság és létfontosságú infrastruktúra védelmében, a folyamatos orosz támadásokkal szemben.

Elmondta: a tagállamok minisztereinek meg kell beszélniük azt is, hogy a szövetség miként tehet többet a NATO védelme érdekében például a drónberepülések megelőzésben. „Ami a drónokat illeti, tanulva Ukrajnától, biztosítanunk kell, hogy a szövetséges országok a lehető leghamarabb bevezessék a legújabb technológiákat” – jelentette ki a NATO-főtitkár.

Elmondta, a katonai szövetség és az Európai Unió egy drónfal felállításában működik együtt, amely a tagországokat fogja védeni az esetleges drónbetörésektől. „Biztosíthatom önöket, hogy az EU és a NATO együttműködése nagyon jó. Az Európai Bizottság és a katonai szövetség arra törekszik, hogy kihasználják a két szervezet erejét annak ellenére, hogy bizonyos erők megpróbálnak megosztani bennünket” – fogalmazott Rutte, majd leszögezte: ezek az erők nem járnak sikerrel. Hozzátette: az EU-nak és a NATO-nak eltérő szerepe van. A NATO a katonai képességeket biztosítja, az EU pedig a belső piaca kiaknázása által gondoskodik arról, hogy a szükséges pénz rendelkezésre álljon.

Kérdésre válaszolva közölte:

nem ért egyet azzal a vélekedéssel, mely szerint, ha egy orosz repülőgép, akár szándékosan, akár nem, belép a NATO légterébe, akkor mindenképp le kell lőni.

Véleménye szerint meg kell győződni arról, hogy az orosz légijármű fenyegetést jelent-e. Amennyiben fenyegetést jelent, mindent meg kell tenni a fenyegetést elhárítására. Ha azonban nem jelent fenyegetést, a NATO képességei lehetővé teszik, hogy a területére belépett repülőgépeket a légterén kívülre kísérje, „világossá téve a rezsim számára”, hogy hagyjon fel az ilyen tevékenységével – hangoztatta.

„Minden rendelkezésünkre áll, minden képességünk megvan ahhoz, hogy biztosítsuk a NATO légterének és minden négyzetméterének a védelmét” – fogalmazott.

A NATO erős szövetség, sokkal erősebb, mint Oroszország – tette hozzá beszédében a NATO-főtitkár.

Pete Hegseth, az Egyesült Államok védelmi minisztere a szövetséges országok azon friss kötelezettségvállalására emlékeztetve, amely szerint tíz éven belül a bruttó hazai termékük (GDP) legalább öt százalékára növelik a védelmi kiadásaikat, kijelentette: „szükségünk van az elkötelezettség fokozására”.

Ezek a kötelezettségvállalások hamarosan képességekké válnak – húzta alá Hegseth, majd hozzátette: ennek lényeges eleme, hogy az európai országok hozzájárulásával amerikai fegyverek kerülnek az ukrajnai harctérre, hogy békét hozzanak.

„Ha van valami, amit Trump elnök alatt tanultunk, az a béke aktív alkalmazása az erőn keresztül.

Békét akkor érsz el, ha erős vagy. Nem akkor, ha erős szavakat használsz, vagy ujjal mutogatsz. A békét akkor éred el, ha erős és valódi képességeid vannak, amelyeket az ellenfelek tiszteletben tartanak” – fogalmazott.

Az Egyesült Államok azt várja, hogy egyre több ország egyre több fegyvert vásároljon tőle és adományozzon katonai eszközöket az ukrajnai konfliktus békés lezárása érdekében - jelentette ki.

Az izraeli–palesztin békemegállapodásra utalva Hegseth közölte: a világ látja, hogy Amerikának olyan elnöke van, aki a békéért küzd, és támogatja azokat, akik az Egyesült Államok mellett állnak és szintén a békéért küzdenek.