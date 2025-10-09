Uniós határátlépés: most minden megváltozik

A vg.hu cikke szerint nagyot változik a határellenőrzések rendszere az Európai Unióban vasárnaptól.

Minden nem uniós állampolgár - például brit vagy szerb - számára is fontos módosítás, hogy a régóta halogatott új biometrikus belépés-ellenőrzési rendszer október 12-én működésbe lép.

Minden nem uniós állampolgárnak regisztrálnia kell személyes adatait, beleértve ujjlenyomatát és arcképét is, amikor először lép be a schengeni övezetbe, vagyis Írországot és Ciprust kivéve minden uniós tagállamba, valamint Izlandra, Norvégiába, Svájcba és Liechtensteinbe.

A Reuters összefoglalója szerint az adatgyűjtést fokozatosan vezetik be a határátkelőhelyeken, a teljes bevezetés 2026. április 10-ig történik majd meg. A fokozatosság célja az, hogy elkerüljék a hosszú sorok kialakulását a határokon.

A reform az illegális migráció visszaszorítását célozza hosszú távon, illetve mindazok kiszűrhetőségét, akik átmeneti tartózkodási engedéllyel próbálnak tovább a zónában maradni.

A 12 év alatti gyermekeket is regisztrálni kell az EES-ben, azonban róluk csak fényképet készítenek.

Fontos kiemelni, hogy az utasoknak az EES nem okoz pluszköltséget, a regisztráció és a belépés is ingyenes.

A határátlépésben később további szigorítások érkeznek majd.