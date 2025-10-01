Orbán Viktor Koppenhágában elmondta, mekkora esélyét látja most a világháború kitörésének

A koppenhágai EU-csúcsra érkezve Orbán Viktor miniszterelnök újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, "nehéz nap" lesz a szerdai - ismert, előzőleg a Facebookon "ketrecharcnak" minősítette a rá váró tárgyalást.

Határozott nemmel felelt arra a kérdésre, hogy az ő megkerülésével meg lehet-e kezdeni Ukrajna uniós csatlakozásának folyamatát, és bár lát erre vonatkozó próbálkozást, "a jogi trükközés nem megy" - utalt arra, hogy lapinformációk szerint António Costa, az Európai Tanács elnöke egyszerűsítené az új tagok felvételi folyamatát úgy, hogy az uniós tagsághoz vezető út kulcsfontosságú jogi fejezetei megnyithatók legyenek az uniós országok minősített többségének beleegyezésével, ne kelljen egyhangú megállapodás és így a magyar ellenállás megkerülhető legyen.

"Minden bővítési folyamat azonos jogi rendben zajlott eddig, minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam" – szögezte le. Arról, hogy véleményével tartanak-e szövetségesei, azt mondta, "csöndes szövetségesei" vannak.

Szót ejtett a svéd kapcsolatok mélyrepüléséről, szerinte 4-5 ponton van konfliktus, "a svéd miniszterelnök a kormány nevében Magyarország elleni perekbe avatkozott be az Európai bíróságnál", ez a gond.

Megerősítette korábbi véleményét: Ukrajna nem szuverén ország, mert nem tudni, hol vannak a határai és nem tudni, hányan lakják, nem is állna meg a saját lábán nyugati pénz nélkül.

"Ha mi holnap vagy ma délután úgy döntenénk, hogy nem adunk több pénzt, Ukrajna megszűnne mint állam" – szögezte le. További kérdésre ismét elmondta, Ukrajnában mindent a Nyugat fizet, nem lehet tehát rá független országként tekinteni, ez "financiális tény".

Azon korábbi kijelentését is megerősítette, hogy ha idegen drónok – adott esetben oroszok – megjelennének az ország területén, azokat a magyar légvédelemnek le kellene lőnie, "ha van drónfal, ha nincs".

A Barátság kőolajvezeték működésével kapcsolatban leszögezte, a Mol álláspontját képviseli a tárgyalásokon, a koppenhágai csúcs előtt is egyeztetett a vállalattal.

A világháború esélyeiről is beszélt: "egy hibából is lehet világháború – egy olyan, konfliktusoktól terhelt helyzet van, hogy ha bármely, Magyarországnál nagyobb ország hibát vét, bármi lehet, akár világháború is".

Azt is mondta, hogy Magyarországon népszavazás erősítette meg, hogy nem támogatható Ukrajna uniós csatlakozása, egy stratégiai megállapodás viszont igen. Szeretné, ha ebbe a kérdésbe más országok nem is szólnának bele, hiszen ez szuverenitási kérdés.