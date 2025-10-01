ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.74
usd:
331.21
bux:
99179.24
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) nyilatkozik, amikor megérkezik a Patrióták Európáért pártcsoport EU-csúcs előtti egyeztetésére a Brüsszelben működő Magyarország Házába 2025. március 19-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor Koppenhágában elmondta, mekkora esélyét látja most a világháború kitörésének

Infostart

A dán fővárosban rendezett EU-csúcsra érkezve a magyar miniszterelnök újságírói kérdésekre reagált, szólt Ukrajna függőségéről, a magyar-svéd kapcsolatokról, és arról, mit kell tenni, ha Magyarország területére ellenséges drónok érkeznek.

A koppenhágai EU-csúcsra érkezve Orbán Viktor miniszterelnök újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, "nehéz nap" lesz a szerdai - ismert, előzőleg a Facebookon "ketrecharcnak" minősítette a rá váró tárgyalást.

Határozott nemmel felelt arra a kérdésre, hogy az ő megkerülésével meg lehet-e kezdeni Ukrajna uniós csatlakozásának folyamatát, és bár lát erre vonatkozó próbálkozást, "a jogi trükközés nem megy" - utalt arra, hogy lapinformációk szerint António Costa, az Európai Tanács elnöke egyszerűsítené az új tagok felvételi folyamatát úgy, hogy az uniós tagsághoz vezető út kulcsfontosságú jogi fejezetei megnyithatók legyenek az uniós országok minősített többségének beleegyezésével, ne kelljen egyhangú megállapodás és így a magyar ellenállás megkerülhető legyen.

"Minden bővítési folyamat azonos jogi rendben zajlott eddig, minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam" – szögezte le. Arról, hogy véleményével tartanak-e szövetségesei, azt mondta, "csöndes szövetségesei" vannak.

Szót ejtett a svéd kapcsolatok mélyrepüléséről, szerinte 4-5 ponton van konfliktus, "a svéd miniszterelnök a kormány nevében Magyarország elleni perekbe avatkozott be az Európai bíróságnál", ez a gond.

Megerősítette korábbi véleményét: Ukrajna nem szuverén ország, mert nem tudni, hol vannak a határai és nem tudni, hányan lakják, nem is állna meg a saját lábán nyugati pénz nélkül.

"Ha mi holnap vagy ma délután úgy döntenénk, hogy nem adunk több pénzt, Ukrajna megszűnne mint állam" – szögezte le. További kérdésre ismét elmondta, Ukrajnában mindent a Nyugat fizet, nem lehet tehát rá független országként tekinteni, ez "financiális tény".

Azon korábbi kijelentését is megerősítette, hogy ha idegen drónok – adott esetben oroszok – megjelennének az ország területén, azokat a magyar légvédelemnek le kellene lőnie, "ha van drónfal, ha nincs".

A Barátság kőolajvezeték működésével kapcsolatban leszögezte, a Mol álláspontját képviseli a tárgyalásokon, a koppenhágai csúcs előtt is egyeztetett a vállalattal.

A világháború esélyeiről is beszélt: "egy hibából is lehet világháború – egy olyan, konfliktusoktól terhelt helyzet van, hogy ha bármely, Magyarországnál nagyobb ország hibát vét, bármi lehet, akár világháború is".

Azt is mondta, hogy Magyarországon népszavazás erősítette meg, hogy nem támogatható Ukrajna uniós csatlakozása, egy stratégiai megállapodás viszont igen. Szeretné, ha ebbe a kérdésbe más országok nem is szólnának bele, hiszen ez szuverenitási kérdés.

Kezdőlap    Külföld    Orbán Viktor Koppenhágában elmondta, mekkora esélyét látja most a világháború kitörésének

orbán viktor

eu-csúcs

koppenhága

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

Az Európai Unió energiapolitikája a geopolitikai leválást hirdeti, ám a közép-európai valóság makacsul ellenáll az egyszerű jelszavaknak. Magyarország és Szlovákia finomítói és vezetékei még mindig az orosz Urals típusú olajra épülnek, ezért a gyors váltás nemcsak drága, hanem ellátási sokkokkal is fenyeget. A csővezetékek geográfiája és az ipari infrastruktúra tehetetlensége évekre lassíthatja a diverzifikációt.
VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erős üzenetet küldött Orbán Viktor: Ha valami berepül Magyarországra, és nem hozzánk tartozik, mi lelőjjük

Erős üzenetet küldött Orbán Viktor: Ha valami berepül Magyarországra, és nem hozzánk tartozik, mi lelőjjük

Orbán Viktor az informális uniós csúcs előtt Koppenhágában nyilatkozott, ahol kifejtette álláspontját Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban, valamint beszélt a magyar energiapolitikáról és a nemzetközi nyomásról - számolt be a 444.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, ami kiderült a magyar költségvetésről: mindenkinek tudnia kell, régen láttunk ilyet

Elképesztő, ami kiderült a magyar költségvetésről: mindenkinek tudnia kell, régen láttunk ilyet

A KSH előzetes adatai szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor hiánya 2025 első félévében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands of federal workers face unpaid leave as US government shutdown hits key services

Thousands of federal workers face unpaid leave as US government shutdown hits key services

US President Donald Trump has also threatened to permanently fire federal staff deemed "non-essential".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 12:31
A hajnali robbantások után merényletsorozattól tartanak Münchenben – zárva az Oktoberfest is
2025. október 1. 12:19
Az EKB-n belül is vitáznak arról, lehet-e Ukrajnát orosz pénzzel segíteni
×
×
×
×