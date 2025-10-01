Egyre többet tudnak a jászvásári csecsemőgyilkos baktériumról, de újabb halott van

Meghalt egy hetedik csecsemő is, miután Serratia marcescens baktériummal fertőződött meg a jászvásári Szent Mária Gyermekkórházban. Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szombaton menesztette a menedzsert és a Megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) vezetését is leváltotta - írja az Index a Maszol erdélyi portálra hivatkozva.

Az áldozatok mind 1 év alatti babák voltak.

A hetedik halott csecsemőt súlyos nyelőcső-rendellenességgel és többszörös szervi elégtelenséggel vitték át a bukaresti kórházba. Halálát szívleállás és az állapotát súlyosbító kórházi fertőzések okozták.

Az egészségügyi miniszter pénteken arról beszélt, a kórház „túl későn” jelentett a kialakult járványügyi helyzetről, de a társbetegségek és a halálesetek között „nem állapítható meg közvetlen összefüggés”.

Az egészségügyi miniszter szerint összesen kilenc gyermek fertőződött meg, akik közül kettőt jelenleg is Jászvásáron kezelnek, és a fertőzés kimutatására végzett tesztjük negatív lett.

Az intenzív osztály addig nem fogad új pácienseket, amíg teljes fertőtlenítés nem történik.

Ez a baktérium egyébként egészséges embereknél ritkán okoz problémát.