ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.82
usd:
331.18
bux:
0
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Fotó: GettyImages -1468480661
Nyitókép: Getty Images

Egyre többet tudnak a jászvásári csecsemőgyilkos baktériumról, de újabb halott van

Infostart

Addig nem fogadt a jászvásári intenzív osztály betegeket, míg a teljes fertőtlenítést el nem végezték.

Meghalt egy hetedik csecsemő is, miután Serratia marcescens baktériummal fertőződött meg a jászvásári Szent Mária Gyermekkórházban. Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szombaton menesztette a menedzsert és a Megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) vezetését is leváltotta - írja az Index a Maszol erdélyi portálra hivatkozva.

Az áldozatok mind 1 év alatti babák voltak.

A hetedik halott csecsemőt súlyos nyelőcső-rendellenességgel és többszörös szervi elégtelenséggel vitték át a bukaresti kórházba. Halálát szívleállás és az állapotát súlyosbító kórházi fertőzések okozták.

Az egészségügyi miniszter pénteken arról beszélt, a kórház „túl későn” jelentett a kialakult járványügyi helyzetről, de a társbetegségek és a halálesetek között „nem állapítható meg közvetlen összefüggés”.

Az egészségügyi miniszter szerint összesen kilenc gyermek fertőződött meg, akik közül kettőt jelenleg is Jászvásáron kezelnek, és a fertőzés kimutatására végzett tesztjük negatív lett.

Az intenzív osztály addig nem fogad új pácienseket, amíg teljes fertőtlenítés nem történik.

Ez a baktérium egyébként egészséges embereknél ritkán okoz problémát.

Kezdőlap    Külföld    Egyre többet tudnak a jászvásári csecsemőgyilkos baktériumról, de újabb halott van

baktérium

csecsemő

román

jászvásár

Serratia marcescens

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Molnál duális képzéssel és gyakornoki programmal is építik a jövőt

A Molnál duális képzéssel és gyakornoki programmal is építik a jövőt

A Mol kiemelkedő eredményeket ér el a fiatal tehetségek megszerzésében és megtartásában. A már 18 éves múltra visszatekintő Growww programba jelentkezők 80%-a a vállalatnál folytatja karrierjét, de a magyar multi duális képzéssel és gyakornoki programokkal is hatékonyan szólítja meg a fiatalokat. A cég négy saját egyetemi tanszéken vesz részt aktívan az oktatásban, és 10 felsőoktatási intézménnyel működik együtt a fiatal utánpótlás biztosítása érdekében. A jövő legfontosabb munkavállalói készségei az adaptivitás, a tanulási készség és a digitális kompetenciák lesznek – többek között erről is beszélt a Portfolio-nak Bán Zoltán, a Mol Magyarország HR igazgatója, aki elárulta azt is, milyen készségek fontosak a friss belépők számára, hogyan tudja a vállalat leginkább kezelni a munkaerőhiányt, és hogy regionálisan a Mol három kulcsországában – Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban – mennyiben biztosított a munkavállalói mobilitás. Kitért arra is, hogy a Molnál nem egyedi eset, hogy akár 3 generáció dolgozhat együtt, egy időben, és ez is számos lehetőséget ad a tanulásra vállalaton belül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas változás készül a hazai megtakarításoknál: rengeteg magyart érint, sok pénzről van szó

Hatalmas változás készül a hazai megtakarításoknál: rengeteg magyart érint, sok pénzről van szó

Az Államadósság Kezelő Központ a fix kamatozású lakossági állampapírok felé tereli a befektetőket a kiszámíthatóbb kamatkiadások és stabilabb adósságportfólió érdekében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US government shuts down after Senate fails to pass last-ditch funding plan

US government shuts down after Senate fails to pass last-ditch funding plan

Thousands of government employees are likely to be put on unpaid leave, as Trump also threatens to permanently fire federal staff deemed "non-essential".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 08:10
Teljes közösségimédia-tilalom jön egy uniós országban a 16 éven aluliak számára
2025. október 1. 07:47
Mi legyen Európa válasza az orosz hibrid hadviselésre? – ezt latolgatják több országban is
×
×
×
×