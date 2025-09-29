Itt az első hó, fehér lepel borította be a Transzfogarasi utat és a Madarasi-Hargitát - videó

A lehűlés elhozta az első hóeséseket is idén ősszel, vasárnapról hétfőre virradó éjszaka havazott többek között a Madarasi Hargitán, a Transzfogarasi úton, Máramaros megye hegyvidékén, a Radnai-havasokban és a Páring-hegységben is – írja a Maszol.ro erdélyi magyar nyelvű hírportál.

A Transzfogarasi-úton a Bâlea-tó környékén hétfőn reggel kifehéredett a táj a havazás nyomán. A brassói út és hídügyi igazgatóság közölte: bár a lehullott hó egyelőre nem okoz gondokat, hóekével takarítanak és csúszásgátló anyagokat is szórnak, főleg azért, mert a következő napokban a helyzet romlására számítanak. A román hatóságok arra kérik a sofőröket, hogy vezessenek óvatosan, és igazítsák a vezetési stílust az útviszonyokhoz. Havas tájakat rögzítettek hétfőn reggel a kamerák a Déli-Kárpátok Páring csoportjához tartozó Kudzsiri-havasokban is. Dan Bucă, a Máramaros megyei prefektúra szóvivője szerint a hegyvidék 1000 méter fölötti területein havazott, és ez az első hó az idei őszön a régióban.