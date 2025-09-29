ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.36
usd:
333.66
bux:
99257.44
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: A Madarasi Hargitán található egyik panzió térfigyelő kamerájának felvétele | Fotó: Facebook - a Maszol.ro portálról

Itt az első hó, fehér lepel borította be a Transzfogarasi utat és a Madarasi-Hargitát - videó

Infostart

A Kárpátokban leesett az első hó, télies videófelvételek érkeztek.

A lehűlés elhozta az első hóeséseket is idén ősszel, vasárnapról hétfőre virradó éjszaka havazott többek között a Madarasi Hargitán, a Transzfogarasi úton, Máramaros megye hegyvidékén, a Radnai-havasokban és a Páring-hegységben is – írja a Maszol.ro erdélyi magyar nyelvű hírportál.

A Transzfogarasi-úton a Bâlea-tó környékén hétfőn reggel kifehéredett a táj a havazás nyomán. A brassói út és hídügyi igazgatóság közölte: bár a lehullott hó egyelőre nem okoz gondokat, hóekével takarítanak és csúszásgátló anyagokat is szórnak, főleg azért, mert a következő napokban a helyzet romlására számítanak. A román hatóságok arra kérik a sofőröket, hogy vezessenek óvatosan, és igazítsák a vezetési stílust az útviszonyokhoz. Havas tájakat rögzítettek hétfőn reggel a kamerák a Déli-Kárpátok Páring csoportjához tartozó Kudzsiri-havasokban is. Dan Bucă, a Máramaros megyei prefektúra szóvivője szerint a hegyvidék 1000 méter fölötti területein havazott, és ez az első hó az idei őszön a régióban.

@maszol.ro ? Az ősz még csak most kezdődött, de a Madarasi Hargitán már tél van! ? Te mikor mész fel megnézni a hófödte tájat? ?Pethő Panzió #Maszol #elsőhó #MadarasiHargita #télivarázs #Erdély #Székelyföld ♬ original sound - Maszol

Kezdőlap    Külföld    Itt az első hó, fehér lepel borította be a Transzfogarasi utat és a Madarasi-Hargitát - videó

erdély

románia

hargita

havazás

kárpátok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog

Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog

Az elektromos autók nemcsak hatékonyabban használják fel a meghajtáshoz szükséges energiát, hanem annak előállítása is egyre olcsóbb – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bazsó Gábor Karotta autópiaci és -technológiai szakértő.
 

Sötét gyárak: okosabbak, mint gondolnánk

Villanyautó-válság: parkolópályára került a gyártás több üzemben

Gond van, segítséget kért a Volkswagen

VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Estére jottányi ereje sem maradt a forintnak

Estére jottányi ereje sem maradt a forintnak

A múlt héten a dollár erősödése lökte vissza 390 fölé a forintot az euróval szemben, azonban a szakértők már akkor kiemelték, hogy hosszabb távon továbbra is az amerikai deviza gyengülésére érdemes fogadni. Hétfő reggelre el is indult a korrekció, ami akár visszakormányozhatja a forintot is a kritikus szint alá. Hiába volt napközben erősödésben a forint a vezető devizákkal szemben, késő délutánra, kora estére teljesen elfogyott a lendülete.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar táplálkozik így: az egészségükkel játszanak, súlyosan ráfizetnek

Rengeteg magyar táplálkozik így: az egészségükkel játszanak, súlyosan ráfizetnek

Ma már tudományosan is igazolt, hogy a mikroműanyagok több problémát is okozhatnak akkor, ha felhalmozódnak az emberi szervezetben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Netanyahu hold news conference as details of US peace plan for Gaza released

Trump and Netanyahu hold news conference as details of US peace plan for Gaza released

"Today is a historic day for peace", Trump says as he outlines details of his plan to end the Gaza conflict.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 20:36
Megjelent az első jelentés a német kannabiszlegalizációról – küszöbön a szigorítás
2025. szeptember 29. 20:00
Lekapcsoltak az internetről egy egész országot a „jó erkölcsök miatt”
×
×
×
×