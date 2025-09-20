Késnek a járatok, egész Európában zavart okoz a kíbertámadás a reptereken

A támadás miatt az automatizált rendszerek működésképtelenné váltak, így csak manuális becsekkolás lehetséges – közölte a brüsszeli repülőtér. „A szolgáltató aktívan dolgozik a probléma megoldásán, és igyekszik azt a lehető leggyorsabban orvosolni.” A Heathrow repülőtér is figyelmeztetett a szolgáltató „technikai problémája” miatt bekövetkező késésekre – írja a 444.hu a Reuters alapján.

Az érintett repülőterek azt tanácsolták a szombatra járatot foglaló utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az utazási információkat a légitársaságoknál.

Az első hírek még csak a brüsszeli Zaventem reptér fennakadásairól szóltak.

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér honlapja egyelőre még csak néhány érkező járatra ír ki kisebb késéseket, de a rendszerszintű továbbgyűrűző hatások miatt a helyzet romolhat napközben, így mindenki tájékozódjon, aki repülni készül vagy hozzátartozóját várja a reptéren.