2025. november 4. kedd Károly
Brüsszel, 2016. március 22.Rendőrautók a brüsszeli Maelbeek nevű metróállomáson, miután robbantás történt a helyszínen 2016. március 22-én. Legkevesebb huszonegy halálos áldozata van Brüsszelben a Zaventem nemzetközi repülőtéren és a metróállomáson történt reggeli robbantásoknak Pierre Meys, a belga főváros tűzoltóságának szóvivője szerint. (MTI/EPA/Olivier Hoslet)
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Lezárták Európa egyik fontos repterét

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Lezárták a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőteret kedd este, miután drónt figyeltek meg a légikikötő felett, minden járatot Liege-be és Charleroi-ba irányítanak át

A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér forgalmát röviddel este 8 óra előtt, biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették, miután egy drónt jelentettek a légterében – erősítette meg Kurt Verwilligen, a Skeyes belga légiforgalmi irányító vállalat szóvivője a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldala szerint.

„Elővigyázatosságból ideiglenesen leállítottuk a teljes légi forgalmat” – tette hozzá.

A szóvivő közölte, hogy vizsgálják a pontos helyzetet.

Az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió az internetes oldalán Christian Delcourt-t, a liege-i repülőtér szóvivőjét idézte, aki közölte, hogy drónt figyeltek meg a liege-i légikikötő felett is, ezért a Belgiumba tartó légi járatok a határ közelében fekvő, hollandiai Maastrichtban szállnak le.

