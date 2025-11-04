Lezárták Európa egyik fontos repterét

A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér forgalmát röviddel este 8 óra előtt, biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették, miután egy drónt jelentettek a légterében – erősítette meg Kurt Verwilligen, a Skeyes belga légiforgalmi irányító vállalat szóvivője a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldala szerint.

„Elővigyázatosságból ideiglenesen leállítottuk a teljes légi forgalmat” – tette hozzá.

A szóvivő közölte, hogy vizsgálják a pontos helyzetet.

Az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió az internetes oldalán Christian Delcourt-t, a liege-i repülőtér szóvivőjét idézte, aki közölte, hogy drónt figyeltek meg a liege-i légikikötő felett is, ezért a Belgiumba tartó légi járatok a határ közelében fekvő, hollandiai Maastrichtban szállnak le.