2025. szeptember 18. csütörtök Diána
Bemutatják az új BMW iX3-at a müncheni Nemzeközi Autószalon (IAA) sajtónapján, 2025. szeptember 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Már októberben legördül az első új BMW a debreceni gyártósorról

Infostart

A tervek szerint már októberben legördülhet a gyártósorról az új osztály (Neue Klasse) tisztán elektromos meghajtású gépkocsija a BMW Debrecenben létesített üzemében.

A debreceni üzem közelgő avatásról több német és osztrák hírportál is beszámolt, utalva arra, hogy Debrecenben több mint 400 hektáros területen a BMW Group egy teljes járműgyárat épített, ahol az új modellgeneráció első képviselője a SUV iX3 lesz

A mintegy 2000 alkalmazottat foglalkoztató gyár októberben kezdi meg az első, tisztán elektromos hajtású Neue Klasse modellek gyártását, új korszakot nyitva a fenntartható mobilitás jövőjében. A szaklapok arra hívják fel a figyelmet, hogy miközben sok autógyártó gyárbezárásokat és létszámleépítéseket fontolgat, a BMW egy vadonatúj magyarországi üzemmel bővíti termelési kapacitásait. A Magyarországon gyártott új modellel az Oliver Zipse vezette müncheni székhelyű vállalat célja az elektromos autók európai piacának meghódítása, a helyi és főleg a kínai versenytársak legyőzése.

Az első évben várhatóan 50 ezer autó gördül le a debreceni gyártósorról. A gyárban a futószalagokon, robotok seregének segítségével már folyik a munka, sőt az elmúlt időszakban a világ szinte minden tájáról érkeztek újságírók, hogy tanulmányozzák az új helyszínt.

A Der Standard emlékeztetett arra, hogy az Audi több mint harminc éve Győrt hódította meg, Esztergomban a Suzuki létesített üzemet, míg Kecskemét a Mercedes magyarországi központja. A lap idézte PappLászló debreceni polgármestert is, aki a BMW terjeszkedésével kapcsolatban kiemelte Kelet-Magyarország gazdaságosabb fejlesztésének stratégiáját.

A források emlékeztettek arra is, hogy a bajor cégcsoport globális termelési hálózatában négy kontinensen 32 üzem található. Debrecen a hírek szerint Oliver Zipse projektje volt, amivel évekkel ezelőtt, még termelési igazgatóként állt elő. Akkoriban egy új európai üzemre gondolt, állítólag a kínai beruházások ellensúlyaként. Eredetileg benzin- és dízelmeghajtású gépkocsik gyártásának helyszínekén tervezték, de változtak az idők és párhuzamosan a modellek is.

Az új elektromos SUV iX3 az új osztály első modelljeként gördül majd le a debreceni gyártósorról. Az újság szerint erre már október végén sor kerül. A német portálok légi felvételek sokaságát készítették az napelemekkel eltátott üzemegységekről, mint ahogy a gyárban folyó munkavégzésről is.

A BMW vezetőinek meggyőződése, hogy Magyarországgal jó helyszínt választottak. Egyikük az Orbán Viktor „illiberális demokráciájával” szembeni ellenvetésekre azt válaszolta, hogy a politikai struktúrák jönnek és mennek, de Magyarország az EU-ban van – emelte ki

A SUV iX3 nemcsak új modellt, hanem egyben az autógyártásban új korszakot jelent – hangzott az értékelés.

Kis-Benedek József: zsákutcába lavírozta magát az izraeli kormány az újabb gázai offenzívával

Kis-Benedek József: zsákutcába lavírozta magát az izraeli kormány az újabb gázai offenzívával

Összehangolt hadműveletet indított Izrael Gázaváros elfoglalására, de jelentős ellentét alakult ki a politikai vezetés és a hadsereg között. A biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban azt mondta, reális esély van arra, hogy a Hamász válaszként megöli a még életben lévő izraeli túszokat. A címzetes egyetemi tanár arról is beszélt, hogy az övezetben már elkezdődött a föld alatti harc is, amiben nemcsak Izraelnek, hanem senkinek sincs nagy gyakorlata az egész világon.
 

Elképesztő sci-fi lézerfegyvert állít hadrendbe Izrael

