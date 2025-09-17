ARÉNA
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart Kijevben 2025. február 26-án, az Ukrajna elleni orosz háború alatt.
Nyitókép: MTI/EPA

Az ukrán elnök biztos további két orosz offenzívában

Infostart

Volodimir Zelenszkij a Sky News hírtelevíziónak azt nyilatkozta, hogy az idén már három átfogó orosz támadást sikerült meghiúsítaniuk.

„Két további nagyszabású hadműveletre készülnek ősszel” – mondta az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij azt is hozzátette: „Már hármat visszavertünk, most még két nehéz offenzíva vár ránk” - nyilatkozta az ukrán elnök a Sky News-nak.

A Kyiv Independent ezzel kapcsolatban arra emlékeztet: Vlagyimir Putyin amerikai tisztviselőknek azt mondta, hogy 2025 végére el akarja foglalni a teljes kelet-ukrajnai Donbász régiót. A Reuters forrásai szerint orosz elnök még mindig azt gondolja, hogy dacára a korlátozott harctéri sikereknek, csapatai győzelemre állnak.

Az angol nyelvű ukrán portál szerint 2022. novembere óta Moszkva kevesebb mint egy százalékkal tudta csak növelni az elfoglalt ukrán területek nagyságát. Még akkor is, ha a 2025-ös nyári offenzíva idején sokkal gyorsabban nyomultak előre az orosz csapatok, mint egy évvel korábban.

A brit hírtelevíziónak nyilatkozva az ukrán elnök azt is elmondta, hogy a meghiúsított három korábbi orosz offenzívában a támadók rengeteg embert és hadifelszerelést vesztettek. Ezzel magyarázta azt a meggyőződését, hogy Moszkva még a most készülő két újabb átfogó támadással sem tudja majd megszállni Ukrajna keleti régióit. VolodimirZelenszkij

manipulációnak nevezte azokat a moszkvai híreszteléseket, hogy küszöbön állna Szumi város eleste.

Ugyanakkor elismerte, hogy a város körzetében több falut is elfoglaltak már az oroszok. Azonban azt állította, hogy a támadást végül visszaverte az ukrán haderő. Zelenszkij elnök azt mondta: „az oroszok rosszabbul teljesítenek, mint amire számítottak, vagy amiről Putyinnak beszámolnak. Az elnök semmit sem tud a valóságról"

Az orosz hadsereg eddig Ukrajna a pirossal színezett részeit szállta meg. A rózsaszínnel jelzett területeket pedig Moszkva a békekötés feltételeként követeli és máris Novorosszijának - Új oroszországnak nevezi. Ábra: ISW
Az orosz hadsereg eddig Ukrajna pirossal színezett részeit szállta meg. A rózsaszínnel jelzett területeket pedig Moszkva a békekötés feltételeként követeli, és máris Novorosszijának - Új-Oroszországnak nevezi. Kékkel az urkánok megrősített védvonalait jelölték. A vonalkázott országrészek már a háború kitörése előtt is orosz kézen voltak. Ábra: ISW

A The Economist becslése szerint Oroszország május elseje és július kilencedike között mintegy 31 000 katonát veszített. Az ukrán vezérkar ugyanakkor arról számolt be, hogy a háború kezdete óta az oroszok veszteségei már jócskán meghaladják az egymilliót.

Volodimir Zelenszkij augusztusban újságírók előtt kijelentette, hogy Oroszország csak további négy évnyi háborúzás után tudná teljesen meghódítani a Donbászt. Ez a kelet-ukrajnai régió két nagy megyéből (oblaszty) áll: a nagyrészt már megszállt Luhanszkból és a még csak részben elfoglalt Donyeckből.

