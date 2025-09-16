A Titanic tesvérhajója: különleges tárgyakat hoztak fel a mélyből a Britannic fedélzetéről

Egy régészeti projekt zajlik a görög vizeken, és ennek keretében először hoztak felszínre görög régészek leleteket a Titanic testvérhajója, a több mint 100 éve elsüllyedt Britannic fedélzetéről – közölte hétfőn az athéni kulturális minisztérium.

Az első világháborúban elsüllyedt, kórházzá átalakított luxushajó roncsa a görögországi Kéa szigetének partjai előtt található több mint 120 méteres mélységben.

A kulturális tárca beszámolója szerint egy kutatóprojekt keretében május 6. és 13. között több tárgyat hoztak felszínre, amelyek közül a legjelentősebbek a hajóharang, a baloldali helyzetjelző lámpa, ezüstözött tálcák és néhány személyes használati tárgy.

A Britannic 1916. november 16-án süllyedt el, miután aknára futott, útban az akkori szövetséges hatalmak Limnosz szigetén kialakított tábori kórházába. A hajó néhány óra alatt merült hullámsírba. A fedélzetén lévő 1065 emberből 30-an vesztették életüket.