Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese az Ismeretek. Az elsők című oktatási tanácskozáson beszél a moszkvai Poklonnaja-hegyen lévő Győzelem Múzeumban 2025. április 29-én. A háttérben egy atombomba-robbanás képe.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/A kormány sajtószolgálata/Jekatyerina Stukina

Remekül szerpelt az orosz kormánypárt a választásokon

Infostart / MTI

Nagyon jól szerepeltek a helyi választásokon az orosz kormánypárt jelöltjei - jelentette ki Dmitrij Medvegyev, a kormányzó Egységes Oroszország párt elnöke vasárnap este Moszkvában.

Medvegyev, aki az ország államfője és miniszterelnöke is volt, azt hangoztatta, hogy az Egységes Oroszország a várakozások szerint nagyon jó eredményt fog elérni a jövőre esedékes parlamenti választáson.

Az idei orosz helyi választások az ország 89 régiójából 81-et érintettek, húsz kormányzót közvetlenül választottak meg, a Nyenyec Autonóm Körzet vezetőjéről pedig a körzeti tanács képviselői voksoltak. Emellett 11 régióban választották meg a regionális parlamentek képviselőit, 25 adminisztratív központban pedig a városi képviselő-testület tagjait.

Nyikolaj Bulajev, az orosz Központi Választási Bizottság (CIK) alelnöke közölte, hogy a közel 50 ezer szavazóhelyiségben több mint 16 millió ember szavazott személyesen. Az orosz digitalizálásügyi minisztérium közölte, hogy moszkvai idő szerint 18 óráig az elektronikus távszavazásra jogosultak 90 százaléka, több mint másfél millió ember szavazott online, amit kibertámadások sem tudtak komolyan megzavarni.

Nem történt olyan jelentős szabálysértés az oroszországi helyi választások során, amely befolyásolhatta az eredményt - közölte vasárnap este az orosz belügyminisztérium.

A tárca ugyanakkor azt is közölte, hogy választóhelyiségekben tíz terrorcselekményt akadályoztak meg.

A választási előírások megsértése miatt 11 büntetőeljárás indult.

A választások szeptember 12-től 14-ig tartottak, a voksolás fő napja vasárnap volt. Nemzetközi bírálatok megkérdőjelezték a voksolást, rámutatva, hogy Oroszországban ellehetetlenítették a rendszerellenes politikai ellenzéket, elhallgattatták a független médiát és nem volt valódi, kritikus választási megfigyelés.

Kezdőlap    Külföld    Remekül szerpelt az orosz kormánypárt a választásokon

