Lengyelország megkapja a világ egyik legjobb vadászgépét

„Az orosz drónok lengyelországi behatolását követően úgy döntöttem, hogy három Rafale vadászgépet vetek be, hogy szövetségeseinkkel együtt hozzájáruljak a lengyel légtér és a NATO keleti szárnyának védelméhez” – jelentette be Emmanuel Macron francia elnök.

Mint közölte, a kérdést megvitatta a NATO főtitkárával és a brit miniszterelnökkel is, aki szintén elkötelezett a keleti szárny védelmében. „Az európai kontinens biztonsága a legfontosabb prioritásunk. Nem fogunk engedni Oroszország növekvő megfélemlítésének” – nyomatékosította a francia elnök a vg.hu tudósítása szerint.

Vadászgépek Ukrajnának is

Önmagában az is nagy veszteség volt az ukrán légierő számára, amikor július 22-én lezuhant egy értékes francia Mirage 2000 vadászgép. Szerencséjükre jó esély van arra, hogy Franciaország megduplázza az Ukrajnának adott szuperszonikus, deltaszárnyú Mirage 2000-esek számát – írja a lap a Trench Art alapján.

„Franciaország tíz helyett húsz Mirage-t ad” – mondta nemrégiben a Le Monde-nak Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter.

Az együléses Mirage 2000-esek közül az első februárban érkezett Ukrajnába.

A francia légierőben továbbra is kétszázadnyi Mirage 2000-es repül – ez 26 gépet jelent. Mivel fokozatosan az újabb Dassault Rafale gépekre cserélik a Mirage 2000 vadászgépeket, könnyen elképzelhető, hogy újabb lehetőség nyílik Ukrajna számára modern repülők megszerzésére.