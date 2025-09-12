ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.52
usd:
333.78
bux:
101392.91
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A francia Dassault Rafale B több feladató harci gépe.
Nyitókép: Wikipédia

Lengyelország megkapja a világ egyik legjobb vadászgépét

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Emmanuel Macron francia elnök a Lengyelországba behatolt drónok esete után.

„Az orosz drónok lengyelországi behatolását követően úgy döntöttem, hogy három Rafale vadászgépet vetek be, hogy szövetségeseinkkel együtt hozzájáruljak a lengyel légtér és a NATO keleti szárnyának védelméhez” – jelentette be Emmanuel Macron francia elnök.

Mint közölte, a kérdést megvitatta a NATO főtitkárával és a brit miniszterelnökkel is, aki szintén elkötelezett a keleti szárny védelmében. „Az európai kontinens biztonsága a legfontosabb prioritásunk. Nem fogunk engedni Oroszország növekvő megfélemlítésének” – nyomatékosította a francia elnök a vg.hu tudósítása szerint.

Vadászgépek Ukrajnának is

Önmagában az is nagy veszteség volt az ukrán légierő számára, amikor július 22-én lezuhant egy értékes francia Mirage 2000 vadászgép. Szerencséjükre jó esély van arra, hogy Franciaország megduplázza az Ukrajnának adott szuperszonikus, deltaszárnyú Mirage 2000-esek számát – írja a lap a Trench Art alapján.

„Franciaország tíz helyett húsz Mirage-t ad” – mondta nemrégiben a Le Monde-nak Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter.

Az együléses Mirage 2000-esek közül az első februárban érkezett Ukrajnába.

A francia légierőben továbbra is kétszázadnyi Mirage 2000-es repül – ez 26 gépet jelent. Mivel fokozatosan az újabb Dassault Rafale gépekre cserélik a Mirage 2000 vadászgépeket, könnyen elképzelhető, hogy újabb lehetőség nyílik Ukrajna számára modern repülők megszerzésére.

Kezdőlap    Külföld    Lengyelország megkapja a világ egyik legjobb vadászgépét

lengyelország

nato

vadászrepülő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elektromos vagy belső égésű? Egy friss tanulmány érdekesen érvel

Elektromos vagy belső égésű? Egy friss tanulmány érdekesen érvel
Noha a müncheni Nemzetközi Autószalon (IAA) kiállítói az elektromos autók jövőjére tesznek, ezzel párhuzamosan politikusok és szakértők körében vita folyik arról, hogy kiszoríthatják-e a belső égésű motorokat. A kérdésben a kiállítással egy időben napvilágot látott egy részletes elemzés is.
Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

A kormányfő a Kossuth rádióban kezdte a pénteket, az interjú helyszíne ezúttal Abu-Dhabi volt, mivel az ottani uralkodóval tárgyal pénteken. A miniszterelnök szólt a lengyelországi orosz drónincidensről, Ursula von der Leyenről és egy fogadalmáról, Európa nehéz helyzetéről és helytelen vezetéséről. A Tisza Pártot és a DK-t szerinte most Brüsszel finanszírozza, a legnagyobb ellenzéki párt szerinte arra készül a választás után, hogy a multik adóját elengedje - de ezt ő nem fogja hagyni. A nemzeti konzultáció kapcsán úgy fogalmazott az ellenzéki tervekre utalva: "kezdődik ez a csesztetés".
 

Orbán Viktor: az uniós tagság érdemeken alapul, nem biztonsági garancia

Jókor jön az erősítés: drónvadász harcjárműveket kap a Magyar Honvédség

Hatalmas ukrán támadás, Moszkva ellen is

Közös fegyvergyártásba kezdhet Ukrajna és az Egyesült Államok

Lengyelország megkapja a világ egyik legjobb vadászgépét

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön a hét egyik legfontosabb adata - Mi történik a tőzsdéken?

Jön a hét egyik legfontosabb adata - Mi történik a tőzsdéken?

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jön fontos információ, amit közelről figyelnek majd a befektetők: érkezik a Michigani fogyasztói bizalmi index, ami az Egyesült Államok egyik legfontosabb fogyasztói hangulatmutatója, mely során a háztartásokat kérdezik a jelenlegi pénzügyi helyzetükről, a gazdaság kilátásairól, a fogyasztási és vásárlási hajlandóságukról. Ez azért fontos, mert az USA GDP-jének jelentős részét a fogyasztás adja, ezért a fogyasztói bizalom változása közvetlen hatással lehet a gazdasági növekedésre, az inflációs kilátásokra és a kamatkörnyezet alakulására is. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatú kereskedést láthattunk, Európában pedig egyre rosszabb a hangulat, a magyar tőzsde is esésben van.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vizsgálat indul a palacvisszaváltások ügyében: valami nagyon nem stimmel

Vizsgálat indul a palacvisszaváltások ügyében: valami nagyon nem stimmel

A kormányhivatalok ellenőrzései kiterjednek többek között arra, hogy a visszaváltási díj összege megfelelően és jól láthatóan kerül-e feltüntetésre,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Police also release several images of a "person of interest" - but still haven't given a name for the suspect.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 09:49
Elektromos vagy belső égésű? Egy friss tanulmány érdekesen érvel
2025. szeptember 12. 08:13
Vadászpuskával lőtt Charlie Kirk gyilkosa - fotó
×
×
×
×