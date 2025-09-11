ARÉNA
2025. szeptember 11. csütörtök
Utasszállító repülőgép. Boeing 787 Dreamliner. LOT, Lengyel légitársaság
Nyitókép: LOT

Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Infostart

Repüléstilalmi övezetet hoztak létre a lengyel hatóságok a fehérorosz és az ukrán határ mentén – közölték Varsóban.

Az RMF FM lengyel hírportál közölte először az ország polgári légi forgalmi hatóságának közleményét, amely szigorú korlátozásokat vezetett be. Ennek értelmében csütörtök este 22 órától december 9-én éjfélig civil repülőgépek csak nappal használhatják a kijelölt biztonsági folyosót. Drónok reptetése viszont semelyik napszakban nem engedélyezett. A tiltás nem vonatkozik a katonai gépekre, az állami hatóságok repülőire, illetve a légimentőkre.

A Lengyelországot ért orosz dróntámadásnak máris megvan az első káros gazdasági következménye. A Reuters arról számolt be, hogy az incidens következtében megdrágulhatnak a repülőjegyek. A növekvő biztonsági kockázatok miatt ugyanis a légitársaságoknak kerülniük kell a Lengyelország keleti része feletti légteret, és ez megnövekedett menetidőt, valamint többlet üzemanyag-felhasználást jelent. Ráadásul a térségben közlekedő utasgépekbe indulás előtt a korábbiaknál eleve több kerozint kell tankolni, hogy legyen elég hajtóanyaguk, ha valamilyen váratlan esemény miatt kitérő útvonalra kényszerülnének. Az európai légiirányításokat tömörítő Eurocontrol szerint

az újabb korlátozások tovább növelhetik a zsúfoltságot a régió útvonalain.

A LOT lengyel légitársaság néhány járatát Nyugat-Lengyelországba irányította át, és közölte, hogy járattörlésekre és késésekre számít. A Wizz Air ugyanakkor jelezte, hogy „szorosan figyelemmel kíséri” a helyzetet, és a repülőterek bezárása után módosította a menetrendet. Mindez azzal is járhat, hogy a biztosítótársaságok is megemelhetik a díjaikat azokon a járatokon, amelyek érintik a háborúhoz közeli légteret – írja a hírügynökség.

Az orosz dróntámadás további negatív hatása az is, hogy a tőzsdéken mélyrepülésbe kezdtek a légitársaságok részvényei. A British Airways értékpapírjainak árfolyama 4,1 százalékkal csökkent, az easyJeté pedig 2,2 százalékot vesztett az értékéből. Ugyancsak ennyivel érnek kevesebbet a Lufthansa és a Ryanair részvényei.

A Reutersnek nyilatkozva az Osprey Flight Solution légiközlekedésikockázat-elemző cég munkatársa elmondta: a veszélyeztetett körzetben repülő légtársaságok rémálma, hogy gépeikre véletlenül tüzet nyithat valamelyik ország légvédelme. Matthew Borie emlékeztett rá: 2001 óta hat utasszállító gépet ért már ilyen támadás. Legutóbb tavaly decemberben az orosz légelhárítás rongálta meg végzetesen az Azerbaijan Airlines gépét, amely aztán Kazahsztánban lezuhant. A tragédia 38 ember életét követelte. 2020-ban pedig az iráni iszlám forradalmi gárda katonái tévedésből lelőtték az ukrán légitársaság Teheránból felszálló járatát, 176 ember halálát okozva ezzel.

