Nyitókép: Pexels.com

Elbúcsúzhatunk a hűtött sörtől az Adrián?

Infostart

Horvátországnak elege lett a sok ittas és rendbontó turistából.

Horvátország a kereskedelmi törvény módosításaival szeretné korlátozni az ittas turisták randalírozását az Adriai-tenger népszerű üdülőövezeteiben – idézi a danas.hr hírportált a sokszinuvidek24.hu.

Splitben és környékén a megvadult, részeg, többnyire fiatal turisták jelenetei jól ismertek a nyilvánosság előtt. A turisták gyorsan és olcsón berúgnak az üzletekben vásárolt alkoholtól, majd megzavarják a közrendet és a köznyugalmat.

Zadar központjának sétálóutcájában például néhány száz méteren belül hét alkoholos italokat árusító üzlet található, beleértve a hűtött italokat, így a sört is. A kereskedelmi törvény tervezett módosításaival a jövő évtől mindez megváltozhat, magyarán Horvátországban

az Adria partján a nyaralók elbúcsúzhatnak a kánikulában hűsítő sör utcai megvételétől és fogyasztásától.

Bár még nem állt össze a tervezet, a törvényjavaslat egy-egy részlete nem hivatalosan eljutott a nyilvánossághoz. Ezekben felmerül a hideg italok értékesítésének korlátozása a turisztikai területeken, üzletekben, kioszkokban és benzinkutaknál, de az is, hogy az értékesítést csak az esti és éjszakai órákban tiltanák be. Az elképzelések szerint a korlátozásokról az önkormányzatok dönthetnének.

A statisztikák szerint a kisboltok forgalmának 30-40 százalékát a hűtött sör eladása teszi ki, így a kereskedelmi szervezet szerint a korlátozások a vásárlókat a szupermarketek felé “terelnék”, míg sok kisbolt bezárásra kényszerülne.

A tervezett korlátozások támogatói és ellenzői abban egyetértenek, hogy meg kell őrizni Horvátország turisztikai varázsát, miközben valóban védeni kell a helyiek életminőségét, mégha a szigorítások megkérdőjelezik is a hideg sör utcai fogyasztásának nyári hagyományait.

