2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
Nyitókép: X/El Barbón

Felrobbant egy tartálykocsi, hárman meghaltak, hetvenen megsérültek Mexikóvárosnál

Infostart / MTI

A cseppfolyósított gázt szállító 49,5 köbméteres gépjármű felborult, majd egy autópálya-felüljáró alatt vezető kanyarban robbant fel. A balesetben 70 személy sérült meg.

Legalább három halottja és 70 sebesültje van a Mexikóvárosnál szerdán történt tartálykocsi-robbanásnak a helyi hatóságok tájékoztatása alapján. Clara Brugada, a mexikói főváros polgármestere az X közösségi platformon közölte, hogy a cseppfolyósított gázt szállító 49,5 köbméteres tartálykocsi felborult, majd felrobbant a főváros Iztapalapa kerülete és a szomszédos Chalco város között egy autópálya-felüljáró alatt vezető kanyarban. A keletkezett tűz elborított több másik járművet is.

A polgármester tájékoztatása szerint a robbanás lökéshullámában és a tűzben 19-en súlyos égési sérüléseket szenvedtek, a három halálos áldozat a kórházban hunyt el.

A főügyészség kivizsgálja a baleset pontos okait. Laura Velázquez, a nemzeti polgári védelem koordinátora az N televíziós csatornának tett nyilatkozata szerint a tűzoltók eloltották a tüzet.

