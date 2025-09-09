Közösen hadgyakorlatozott Oroszország, Kína és Mongólia, csak éppen nem tudni, hol

Kína, Oroszország és Mongólia első közös határvédelmi hadgyakorlatát tartotta meg hétfőn és kedden egy meg nem nevezett helyszínen a három ország közös határai közelében – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

A Határvédelmi Együttműködés 2025 fedőnevű hadgyakorlatot a kínai hadsereg jelentette be hétfőre és keddre, a három ország határvidékére.

A Népi Felszabadító Hadsereg hivatalos Weibo-fiókján közzétett információ szerint az éles lőgyakorlatok célja a felek közötti stratégiai együttműködés erősítése, a határbiztonsági fenyegetések kezelésére való képesség javítása és a stratégiai kölcsönös bizalom további megszilárdítása volt.

A művelet irányítására kínai területen hoztak létre parancsnoki központot, ami az „a kinek a területe, az vezet, többoldalú konzultációval és párhuzamos irányítással” elven működött.

Mongólia, amely csak Kínával és Oroszországgal határos, 2004 óta megfigyelő státuszban van a SCO-ban, és egyelőre nem kíván teljes jogú tagként csatlakozni, habár Peking már egy ideje ösztönzi erre.