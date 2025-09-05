Új „világvége repülőket” építenek Amerikában

A Sierra Nevada Corporation (SNC) bejelentette, hogy folynak a légi tesztek a legújabb "világvége repülővel". A nem túl ismert amerikai cég öt, úgynevezett Survivable Airborne Operations Center (SAOC - kb. túlélő repülőfedélzeti irányító központ) elnevezésű, E-4C jelzésű gép kialakítására kapott, 13 milliárd dolláros megbízást - írja a The Aviationist. Úgy tudni, hogy az amerikai légierő az új repülő harcálláspontokból akár tizet is beszerezne.

Mivel a kiírásban négy hajtóműves repülőgép szerepelt, az SNC a dél-koreai légitársaságtól vett Boeing 747-8i típusú utasszállítókat. Kénytelenek használt gépeket alakítanak át E-4C verzióra, mert a Boeing 2023-ban beszüntette a B-747 Jumbo Jet-ek gyártását. Így még az amerikai elnök legújabb különgépét, az Air Force One-t is a katari légitársaság által évekig üzemeltetett repülőből építik át.

?Update: Qatar to gift super luxury Boeing 747-8 jumbo jet to President Trump and the US, the administration announced is preparing to receive it. This new jet will be converted into an alternative Air Force One jet for the President! pic.twitter.com/SCNUhWA1sl — US Homeland Security News (@defense_civil25) May 11, 2025

Persze ahogy az elnök saját gépe, úgy a "világvége repülők" is alaposan megújulnak és átalakulnak. A belső felszereltségről sok részletet nem közöltek, hiszen azok a legféltettebb hadititkok közé tartoznak. Csak annyit tudni, hogy megerősítik a gépek sugárzás elleni védelmét, és olyan műholdas kapcsolattal látják el, ami a legintenzívebb elektronikai zavarás esetén is működőképes marad. Nyilván ez igaz a gép összes számítástechnikai és kommunikációs eszközére is.

A jelenleg hadrendben lévő E-4B-ket, annak idején ugyancsak Boeing 747-es utasgépekből építették át. Az ötven éve szolgáló repülőkhöz szándékosan régebbi generációs Jumbókat választottak, amelyek pilótafülkéjében még analóg műszerek voltak. Úgy gondolták, ezek kevésbé érzékenyek az atomrobbanást kísérő rendkívül erős sugárzásra, és jobban ellenállnak az elektronikai harctevékenységeknek is. Azonban a most épülő E-4C-ket már úgynevezett "üveg pilótafülkével" rendelkező, B-747 8i-ből építik, amikben folyadékkristályos kijelzőkkel cserélte fel a gyártó a hagyományos műszereket. Az SNC mérnökeinek különös figyelmet kell fordítaniuk ezek elektronikai védelmére.

Egy Boeing 747-800 utasszállító pilótafülkéje. Kép: Getty Images / Artyom_Anikeev

Bár a teljes projekt 2036-ig tart, az SNC szerint azért kezdődtek meg már most a fedélzeti rendszerek légi próbái, hogy már a fejlesztés korai szakaszában kiderüljenek az esetleges tervezési hibák. A gépek belső elrendezése feltehetően hasonló lesz a régi verziókéhoz. A pilótafülke mögött hat részegység található: a parancsnoki központ, a tanácskozó terem, az eligazító helyiség, a műveleti csapat munkahelye, a kommunikációs szoba és a pihenő helyiség.

A gép egyszerre 112 embert vihet magával, köztük tartalék pilótákat, karbantartókat és biztonsági specialistákat. Természetesen az utasok több napi létfenntartásához elegendő készlettel is rendelkezik a repülő. Jelenleg tizenkét óránként mindig egy E-4B a levegőbe emelkedik, míg egy másik 5 perces készültségben várja a felszállási parancsot. Külön utasítás nélkül akkor is indítanak egy ilyen repülőt, ha valamilyen okból megszakad a közvetlen kapcsolat a legfontosabb katonai vezetési pontokkal, vagy a Fehér Házzal. Amennyiben az Egyesült Államok elnöke elhagyja az országot, a Nightwatch (éjjeliőr) elnevezésű gépek is elkísérik.

A jelenleg is szolgáló egyik E-4B (Nightwatch) "világvége repülő". A pilótafülke mögötti "púp" a műholdas kommunikáció antennát és más érzékelőket rejt. A gépek természetesen a levegőben is utánatölthetőek üzemanyaggal. Kép: U.S. Airforce

Az új változatoknak ugyanez lesz a feladatuk, csak a mostaniaknál sokkal korszerűbb berendezésekkel. Ahogy egy szakértő elmondta: a lényeg az, hogy az USA legfelső vezetése túléljen bármilyen katasztrófát, és az elnök mindig képes legyen az ország irányítására, legyen szó atomháborúról, borzalmas földrengésről, pusztító szökőárról, vagy akár zombiapokalipszisről.