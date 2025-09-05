Lisszaboni siklóvasút-tragédia: kiderült, melyik országból érkeztek az áldozatok

A turisták körében is népszerű Gloria siklóvasút egyik kocsija siklott ki szerdán egy lejtőn, majd teljes erővel egy épületnek csapódott. A balesetben a legfrissebb összegzés szerint 16-an vesztették életüket és 22-en sérültek meg.

A baleset okával kapcsolatban Neves még este is azt hangsúlyozta, hogy egyelőre „semmit sem zárnak ki”. A helyi ügyészség közlése szerint az igazságügyi orvosszakértők eddig

öt portugál mellett két dél-koreai és egy svájci állampolgár holttestét tudták biztosan azonosítani. Nagy valószínűséggel két kanadai, egy amerikai, egy német és egy ukrán állampolgár is van a halálos áldozatok között

– tette hozzá Luís Neves, a portugál igazságügyi rendőrség vezetője, aki azt is közölte, hogy az áldozatokat dokumentumaik, a baleset előtt folytatott kommunikációjuk, valamint a hozzátartozóikról információt kereső személyektől származó tájékoztatás alapján igyekeznek azonosítani.

Manuel Leal, a Fectrans szakszervezet vezetője a helyi televíziónak elmondta, hogy korábban a dolgozók panaszkodtak, hogy a kocsikat húzó kábel feszességével kapcsolatos problémák megnehezítették a fékezést, de még túl korai lenne azt állítani, hogy ez volt a baleset oka.

A portugál főváros közlekedését irányító Carris vállalat közölte: szavatolja, hogy „minden karbantartást az előírásoknak megfelelően végrehajtottak, különösen az általános karbantartást, amelyet négyévente végeznek, és legutóbb 2022-ben volt soron, valamint a kétévente végzett közbenső karbantartást is, amelyet legutóbb 2024-ben” csináltak meg.

„Szerda reggel elvégezték a szokásos ellenőrzést, és nem találtak hibát. Nem feltételezhetjük, hogy a probléma a kábellel lett volna. A vizsgálat fogja megállapítani az okot” – mondta Pedro Bogas, a Carris vezérigazgatója. Elmondta, hogy a siklóvasút karbantartását 2007 óta alvállalkozók végzik, akkreditált és szakosodott technikusok.