Police car with bright sirens and the city in the background
Nyitókép: Getty Images/ Carrastock

Áldozatok is vannak: kisiklott a siklóvasút a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén

Infostart / MTI

Lisszabonban történt a tragédia, eddig három halálos áldozatról számoltak be.

Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben három ember meghalt, legkevesebb húszan megsérültek – közölte a portugál katasztrófavédelmi hatóság.

A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét az Observador című online napilap értesülései szerint kábelszakadás okozta.

Margarida Castro Martins, a polgári védelem igazgatója közölte, hogy a sérültek közül kettőnek az állapota súlyos, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek, többen még mindig a roncsok között vannak.

A tűzoltók és a mentők röviddel hat óra után kapták a riasztást.

A lisszaboni felvonókat üzemeltető Carris vállalat az Observadornak elmondta, hogy a vállalat szakemberei is a baleset helyszínén tartózkodnak.

At least 15 dead after Lisbon funicular derails and hits building

Another 18 were injured when Lisbon's Gloria funicular cable railway derailed and crashed, emergency services said.

