ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.52
usd:
337.81
bux:
0
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Mentők dolgoznak a helyszínen, miután kisiklott egy siklóvasút egyik kocsija a portugál főváros, Lisszabon belvárosában 2025. szeptember 3-án. Három ember életét vesztette, legalább huszan megsérültek.
Nyitókép: MTI/EPA/LUSA/Miguel A. Lopes

15 halálos áldozata és legalább 18 sebesültje van a lisszaboni tömegszerencsétlenségnek

Infostart

A portugál fővárosban kisiklott a Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután. A katasztrófának hírek szerint külföldi áldozatai is vannak.

Mint arról az Infostart is beszámolt a városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét az Observador című online napilap értesülései szerint kábelszakadás okozta.

A BBC szemtanúkra hivatkozva azt közölte: a kötélpályás siklóvasút fékrendszere meghibásodott, ami miatt a jármű lecsúszott a meredek utcán és egy épületnek ütközött. A hatóságok szerint több embert kellett kiszabadítani a roncsok közül. Nem tisztázott, hogy hányan utaztak a kötélpályás vasúton az Avenida da Liberdade közelében történt baleset idején - tudatta a brit média cég.

A lisszaboni tömegközlekedési vállalat, a Carris közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy a siklóvasúton a négyévenkénti és kétévenkénti nagyjavítást, valamint a napi, heti és havi ellenőrzéseket a előírásoknak megfelelően elvégezték.

A közösségi médiában megjelent felvételeken az látható, hogy a világos sárga kocsi felborult és szinte teljesen megsemmisült. Az emberek láthatóan gyalog menekültek a helyszínről, miközben a levegőt füst töltötte be. Az egyik szemtanú a portugál Observador újságnak elmondta, hogy a jármű „elszabadult, fékei nem működtek. Mindannyian elrohantunk, mert azt hittük, hogy a kocsi nekicsapódik az alatta lévőnek. De a kanyarban felborult és egy épületnek ütközött.” – mondta Teresa d'Avó.

Egy másik szemtanú a portugál SIC televíziós csatornának elmondta, hogy a siklóvasút „teljes sebességgel” száguldott le a meredek utcán, majd egy épületnek ütközött. „Brutális erővel csapódott a háznak, és összelapult, mint egy kartondoboz; nem voltak fékjei” – nyilatkozta a nő.

A lisszaboni hatóságok szerint egyelőre még túl korai lenne megállapítani a baleset okát.

Kezdőlap    Külföld    15 halálos áldozata és legalább 18 sebesültje van a lisszaboni tömegszerencsétlenségnek

lisszabon

tömegszerencsétlenség

sikló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sportközgazdász: korszakos, meghatározó világsztár lehet Szoboszlai Dominik

Sportközgazdász: korszakos, meghatározó világsztár lehet Szoboszlai Dominik

Egymás után kapja a vasárnapi Liverpool–Arsenal Premier League-rangadó óta az elismeréseket Szoboszlai Dominik: a szakírók, a játékostársak és a korábbi klasszisok dicsérő mondatai mellett a szurkolók az elmúlt forduló legjobbjának választották a bajnokság hivatalos honlapján és több portálon beválasztották a hétvége csapatába. Dénes Ferenc sportközgazdász szerint a magyar válogatott csapatkapitánya közel került a világsztár kategóriához.
 

Szoboszlai Dominik a vb-esélyekről beszélt a magyar szurkolóknak

Szoboszlai kitüntető címet kapott

VIDEÓ
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kína beavatkozna a részvénypiacon, elindult a korrekció a tőzsdéken

Kína beavatkozna a részvénypiacon, elindult a korrekció a tőzsdéken

A kínai tőzsde az elmúlt hetekben nagyot emelkedett, a helyi hatóságok attól tartanak, hogy a spekuláció és a túlzott kockázatvállalás újabb összeomláshoz vezethet, mint 2015-ben. A pénzügyi felügyelet ezért többféle hűtő intézkedést fontolgat, hogy fékezze a lendületet és stabilabb növekedési pályára állítsa a piacot, a Bloombergen megjelent hírre esnek ma a kínai részvénypiacok.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szörnyű tragédia Lisszabonban: kisiklott egy siklóvasút, halálos áldozatok is vannak

Szörnyű tragédia Lisszabonban: kisiklott egy siklóvasút, halálos áldozatok is vannak

Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben a mentőszolgálatok legfrissebb beszámolója szerint 15-en vesztették életüket és 18 a sérültek száma.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Lisbon in shock after funicular crash leaves 15 dead

Lisbon in shock after funicular crash leaves 15 dead

Portugal declares a day of mourning after the 140-year-old Gloria funicular derails and kills 15 people, including foreign nationals.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 06:24
Videón, ahogy elkaszálta a sorompót, majd megállt a síneken az idős sofőr, miközben jött a vonat
2025. szeptember 3. 22:00
Tiszta a levegő – közölték a hollandok
×
×
×
×