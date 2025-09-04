15 halálos áldozata és legalább 18 sebesültje van a lisszaboni tömegszerencsétlenségnek

Mint arról az Infostart is beszámolt a városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét az Observador című online napilap értesülései szerint kábelszakadás okozta.

A BBC szemtanúkra hivatkozva azt közölte: a kötélpályás siklóvasút fékrendszere meghibásodott, ami miatt a jármű lecsúszott a meredek utcán és egy épületnek ütközött. A hatóságok szerint több embert kellett kiszabadítani a roncsok közül. Nem tisztázott, hogy hányan utaztak a kötélpályás vasúton az Avenida da Liberdade közelében történt baleset idején - tudatta a brit média cég.

?? Minstens 3 doden na ontsporing van de iconische Gloria-kabelbaan in Lissabon, ook bekend als de Elevador Da Glória, aldus CNN Portugal.



UPDATE: 15 doden en 18 gewonden: 5 ernstig, 13 lichtgewond (onder wie een kind), meldt CNN Portugal. pic.twitter.com/mEJxIkaW5i — Van Emmerick Kris (@VanEmmerickKris) September 4, 2025

A lisszaboni tömegközlekedési vállalat, a Carris közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy a siklóvasúton a négyévenkénti és kétévenkénti nagyjavítást, valamint a napi, heti és havi ellenőrzéseket a előírásoknak megfelelően elvégezték.

A közösségi médiában megjelent felvételeken az látható, hogy a világos sárga kocsi felborult és szinte teljesen megsemmisült. Az emberek láthatóan gyalog menekültek a helyszínről, miközben a levegőt füst töltötte be. Az egyik szemtanú a portugál Observador újságnak elmondta, hogy a jármű „elszabadult, fékei nem működtek. Mindannyian elrohantunk, mert azt hittük, hogy a kocsi nekicsapódik az alatta lévőnek. De a kanyarban felborult és egy épületnek ütközött.” – mondta Teresa d'Avó.

n Lissabon ist eine beliebte Standseilbahn entgleist. Der portugiesischen Polizei zufolge sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Es gibt zahlreiche Verletzte. Der Film zeigt die Bahn einen Tag vor dem Unfall. pic.twitter.com/sIliJ5wn48 — Knut Krohn (@knut_krohn) September 3, 2025

Egy másik szemtanú a portugál SIC televíziós csatornának elmondta, hogy a siklóvasút „teljes sebességgel” száguldott le a meredek utcán, majd egy épületnek ütközött. „Brutális erővel csapódott a háznak, és összelapult, mint egy kartondoboz; nem voltak fékjei” – nyilatkozta a nő.

A lisszaboni hatóságok szerint egyelőre még túl korai lenne megállapítani a baleset okát.