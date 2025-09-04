Kényszerleszállást hajtott végre a spanyol kormányfő repülőgépe

A spanyol EFE hírügynökség információi szerint a Pedro Sánchezt szállító Falcon típusú gép a felszállás után mintegy 40 perccel, még Spanyolország fölött fordult vissza indulási helyére, a Torrejon de Ardoz katonai repülőtérre.

A kormányfő innen helikopterrel tért vissza a miniszterelnöki hivatalnak és rezidenciának is otthont adó Moncloa palotába, hogy videokapcsolaton keresztül vehessen részt a tanácskozáson, amelyen az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról tárgyalnak az Oroszországgal kötendő békemegállapodás vagy tűzszünet esetére.

A repülőgép meghibásodásának jellegét egyelőre nem közölték.

A Falcon része a légierő hét gépből - öt Dassault Falcon 900B és két Airbus A310 - álló flottájának, amely a spanyol kormány tagjait, valamint a királyi családot szállítja hivatalos útjaik során.

Az eset kapcsán az El País című napilap felidézte: a hivatalos utakra használt Falconokat több mint 30 évvel ezelőtt vásárolták, és már többször meghibásodtak, ezért felmerült a cseréjük, de a költségek és az amiatt várható politikai viták egyelőre "késleltetik ezt a döntést".