ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.18
usd:
337.62
bux:
104212.91
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A spanyol kormány egyik Dassault Falcon 900B típus különgépe.
Nyitókép: Wikipédia

Kényszerleszállást hajtott végre a spanyol kormányfő repülőgépe

Infostart / MTI

Műszaki hiba miatt visszafordult Madridba a spanyol miniszterelnök repülőgépe, aki az Ukrajnát segítő nemzetközi koalíció csütörtöki ülésére utazott volna Párizsba.

A spanyol EFE hírügynökség információi szerint a Pedro Sánchezt szállító Falcon típusú gép a felszállás után mintegy 40 perccel, még Spanyolország fölött fordult vissza indulási helyére, a Torrejon de Ardoz katonai repülőtérre.

A kormányfő innen helikopterrel tért vissza a miniszterelnöki hivatalnak és rezidenciának is otthont adó Moncloa palotába, hogy videokapcsolaton keresztül vehessen részt a tanácskozáson, amelyen az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról tárgyalnak az Oroszországgal kötendő békemegállapodás vagy tűzszünet esetére.

A repülőgép meghibásodásának jellegét egyelőre nem közölték.

A Falcon része a légierő hét gépből - öt Dassault Falcon 900B és két Airbus A310 - álló flottájának, amely a spanyol kormány tagjait, valamint a királyi családot szállítja hivatalos útjaik során.

Az eset kapcsán az El País című napilap felidézte: a hivatalos utakra használt Falconokat több mint 30 évvel ezelőtt vásárolták, és már többször meghibásodtak, ezért felmerült a cseréjük, de a költségek és az amiatt várható politikai viták egyelőre "késleltetik ezt a döntést".

Kezdőlap    Külföld    Kényszerleszállást hajtott végre a spanyol kormányfő repülőgépe

spanyolország

pedro sanchez

falcon 900B

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Az Otthon Start Program első napjainak kiugró sikeréről számolt be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt a bankok versenyéről, a beépített garanciák jelentőségéről, az építőipari kapacitásokról és a program albérletpiacra gyakorolt kedvező hatásairól is.
VIDEÓ
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A mesterséges intelligenciával lehet szintet lépni az ESG-minősítések világában

A mesterséges intelligenciával lehet szintet lépni az ESG-minősítések világában

Szofisztikált módszertannal lehetséges rendet vágni az ESG-minősítésekhez használt adatdzsungelben, ahol a validáció alapjául szolgáló pontérték dinamikusan változik az AI-alapú adatfeldolgozásnak köszönhetően. Az érdeklődők a Portfolio Sustainable World 2025 konferencián tudhattak meg részleteket a témában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mégsem mindenható Donald Trump? Súlyos akadályba ütközött a vámok ügyében

Mégsem mindenható Donald Trump? Súlyos akadályba ütközött a vámok ügyében

Az amerikai elnök szerdán késő este nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság múlt heti ítélete ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 17 dead in Lisbon funicular crash with Portuguese, German and Spanish among injured

At least 17 dead in Lisbon funicular crash with Portuguese, German and Spanish among injured

Police are working with the company that runs the Gloria funicular to identify who exactly was on board and what caused the crash.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 13:19
Oroszország veszélyt jelent Európára és a világra - közölte a NATO főtitkára
2025. szeptember 4. 13:06
Hszi Csin-ping szerint Szlovákia a híd Kína és az EU között
×
×
×
×