Újabb összecsapások Szerbiában: most Újvidéken volt súlyos balhé

Hétfőn egy körülbelül 280 főből álló csoport szeretett volna betörni az újvidéki egyetem egyik épületébe. Az újvidéki Orvostudományi Kar hallgatói még éjszaka arról posztoltak az X-en, hogy elfoglalták a kampuszt. A siker azonban nem tartott sokáig, a rendőrség kiszorította a tüntetőket az egyetemi területről – számolt be róla az Index a Kurir alapján.

A tüntetők közül többen viseltek maszkot és szidalmazták a rendőröket. A szerb Belügyminisztérium közleménye szerint a hatóságok kétszer szólították fel a tömeget az oszlatásra, de a csoport nem hagyta el a helyszínt. A tiltakozók azonban ennek nem tettek eleget, ugyanis pirotechnikai eszközökkel és füstbombákkal dobálták a rendvédelmi dolgozókat.

Ponovo policija krenula da tuče narod ispred DIFa u Novom Sadu.pic.twitter.com/edw6NPCRqI — Lodger Limansky  (@paratzelzius) September 1, 2025

A tárca szerint az incidensben résztvevők azonosítása folyamatban van, az összecsapásban egy rendőr sérült meg, három személyt tartóztattak le. Azt is közölték, hogy a hatóságok a jövőben is fel fog lépni az erőszak ellen.