2025. szeptember 2. kedd
Rohamrendőrök szorították ki a dobáló, pirotechnikát használó újvidéki tüntetőket az egyetemi kampuszról
Újabb összecsapások Szerbiában: most Újvidéken volt súlyos balhé

Infostart

Az újvidéki egyetem egyik épületébe szeretett volna betörni egy körülbelül 280 főből álló csoport hétfőn este, rohamrendőrök szorították ki őket. Egy rendőr megsérült, három embert letartóztattak.

Hétfőn egy körülbelül 280 főből álló csoport szeretett volna betörni az újvidéki egyetem egyik épületébe. Az újvidéki Orvostudományi Kar hallgatói még éjszaka arról posztoltak az X-en, hogy elfoglalták a kampuszt. A siker azonban nem tartott sokáig, a rendőrség kiszorította a tüntetőket az egyetemi területről – számolt be róla az Index a Kurir alapján.

A tüntetők közül többen viseltek maszkot és szidalmazták a rendőröket. A szerb Belügyminisztérium közleménye szerint a hatóságok kétszer szólították fel a tömeget az oszlatásra, de a csoport nem hagyta el a helyszínt. A tiltakozók azonban ennek nem tettek eleget, ugyanis pirotechnikai eszközökkel és füstbombákkal dobálták a rendvédelmi dolgozókat.

A tárca szerint az incidensben résztvevők azonosítása folyamatban van, az összecsapásban egy rendőr sérült meg, három személyt tartóztattak le. Azt is közölték, hogy a hatóságok a jövőben is fel fog lépni az erőszak ellen.

