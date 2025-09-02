„Hitvány cselekedet” – az amerikai kormányzat egyre türelmetlenebb az időt húzó Vlagyimir Putyinnal szemben

Donald Trump csalódott, amiért az orosz vezetés továbbra sem kezdte meg a béketárgyalásokat Ukrajnával, sőt még fokozta az ország bombázását, ezért az amerikai elnök minden lehetséges opciót mérlegel Oroszországgal szemben – írja a Portfolio Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter Fox Newsnak adott nyilatkozata alapján.

Scott Bessent az interjúban emlékeztetett, hogy Vlagyimir Putyin két hete jelezte, békét akar kötni Ukrajnával, és le akarja zárni a háborút, ehhez képest ennek az ellenkezőjét látjuk a fronton, ahol továbbra is támadásban van az orosz hadsereg. Az amerikai pénzügyminiszter szerint ez „hitvány cselekedet”, továbbá arról is beszélt, hogy az amerikai kormányzat asztalán vannak tervek, több eszközt is készek lesznek bevetni adott esetben, és ígérete szerint ezeket a héten megvitatják a kabinettagokkal Donald Trump vezetésével.

Amerikai lapok korábban arról írtak, az amerikai elnök az oroszok időhúzása miatt mérlegeli, hogy vagy bénító szankciókat vet ki az orosz gazdaságra, azon belül is főleg az energiaszektorra, vagy egyszerűen kihátrál a béketeremtésből, illetve nem erőlteti tovább a közvetítői szerepet, és hagyja, hogy Ukrajna és Oroszország úgy rendezze a konfliktust, ahogy akarja.