Egy Patriot-indítóállás megsemmisítését jelentette be az orosz katonai tárca

A moszkvai katonai tárca szerint hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előretörtek az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán, és a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1245 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.

A minisztérium továbbá több drónirányirányító pont és -összeszerelő műhely, lőszer- és anyag-, illetve műszaki raktárt, valamint két harckocsit, 11 egyéb páncélozott harcjárművet, három HIMARS-rakétát, továbbá 260 repülőgép típusú drónt sorolt fel az eltalált vagy megsemmisített célpontok között.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást.