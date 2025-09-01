A kínai elnök tovább akarja erősíteni országa szövetségi rendszerét

Hszi szerint Kína fejlődését a Sanghaji Együttműködési Szervezet jövőjével, valamint a tagországok népeinek jóléti törekvéseivel összhangban alakítja. Hszi közölte, hogy Kína SCO-tagállamokban végrehajtott befektetéseinek értéke meghaladta a 84 milliárd dollárt, a kétoldalú éves kereskedelmi forgalom pedig az 500 milliárd dollárt.

A kínai elnök közölte: országa még az idén 2 milliárd jüan (mintegy 280 millió dollár) vissza nem térítendő támogatást nyújt a tagországoknak, a következő három évben pedig további 10 milliárd jüan (1,4 milliárd dollár) hitelt bocsát a szervezet bankközi szövetségének (SCO Interbank Consortium) rendelkezésére.

A kínai elnök az oktatás fontosságát hangsúlyozva bejelentette, hogy Kína jövő évtől megduplázza a Sanghaji Együttműködési Szervezet keretében biztosított ösztöndíjak számát, valamint elindítja a doktori hallgatók innovációs képzési programját. A következő öt évben emellett tíz új szakképzési központ, úgynevezett "Lupan-műhely" létesül a tagországokban, amelyek összesen tízezer képzési helyet kínálnak.

A kínai elnök beszédében öt pontban fogalmazta meg a Sanghaji Együttműködési Szervezet jövőbeli irányait.

Hszi hangsúlyozta, hogy a tagállamoknak a nézetkülönbségek ellenére is meg kell őrizniük az egységet és a stratégiai párbeszédet, valamint közösen kell felelősséget vállalniuk a térség békéjének, stabilitásának és fejlődésének biztosításáért.

A kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés fontosságát hangsúlyozva a kínai elnök a fejlesztési stratégiák összehangolását és az "Egy övezet, egy út" program erősítését szorgalmazta. Kiemelte a kereskedelem és a befektetések megkönnyítését, valamint az energia-, infrastruktúra-, zöldipari, digitális és technológiai - köztük a mesterséges intelligencia terén folytatott - együttműködés bővítését.

Szót emelt a nyitottság és a befogadás mellett, kiemelve a civilizációk közötti párbeszéd és az emberek közötti megértés erősítésének, valamint a gazdasági együttműködés támogatásának jelentőségét.

Hszi kijelentette: a szervezet tagállamainak közösen kell fellépniük a hidegháborús gondolkodás, a tömbösödés és a hatalmi politizálás ellen, valamint meg kell őrizniük a második világháború helyes történelmi szemléletét. Peking emellett az ENSZ és a Kereskedelmi Világszervezet központi szerepének védelmét, valamint a multilaterális kereskedelmi rendszer megerősítését támogatja.

A kínai államfő egyúttal sürgette a szervezet reformjának folytatását, a döntéshozatali mechanizmusok hatékonyabbá tételét, a drogellenes központ működésének elindítását, valamint a Sanghaji Együttműködési Szervezet Fejlesztési Bankjának létrehozását.

Hszi emlékeztetett arra, hogy a Sanghaji Együttműködési Szervezet ma már 26 ország részvételével, több mint ötven területen folytat együttműködést, gazdasági összteljesítménye pedig megközelíti a 30 ezer milliárd dollárt. Hangsúlyozta: a szervezet sikereit a "sanghaji szellemiség" alapelveinek köszönheti, és a jövőben is ezek mentén kell erősíteni a működését a változó világ kihívásai közepette.