2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Az Ukrajnából érkezett menekülteket kísérik a pihenőhelyre a budapesti BOK csarnokban létesített humanitárius tranzitpontban 2022. április 22-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

A bevándorlók már úgy érzik, Németországban nem látják őket szívesen – de azért maradnának

Infostart

Meghaladja a hatmilliót a Németországban élő menekültek száma. Egy tanulmány szerint közülük egyre többen érzik úgy, hogy nem látják szívesen őket. Ennek ellenére túlnyomó többségük maradni kíván.

Tíz évvel ezelőtt, 2015 augusztus utolsó hetében hangzott el az akkori kancellár, Angela Merkel híressé vált, ugyanakkor sokat bírált kijelentése a menekültek befogadásáról. „Meg tudjuk csinálni! (Wir schaffen das!)” – hangzott az üzenet, és annak nyomán 2015-ben és 2016- ban összesen több mint egymillió menekült érkezett Németországba. Számuk azóta rohamosan növekedett, és mára meghaladja a hatmilliót.

Az évfordulón hozták nyilvánosságra a berlini székhelyű Német Gazdaságkutató Intézet, a DIW felmérését a bevándorlók helyzetéről, és ebből kiderül, hogy többségük talált munkát magának, a beilleszkedés azóta sem zökkenőmentes, sok gondot okozva egyes tartományokban. A menekültválság az elmúlt években ugyanakkor egyre inkább rányomta bélyegét a politikára is. Általános vélekedés szerint jelentős mértékben hozzájárult az ellenzéki AfD (Alternatíva Németországért) fokozatos erősödéséhez. Ez vezetett ahhoz is, hogy a májusban hivatalba lépett konzervatív kancellár, Friedrich Merz az általa liberálisnak tartott menekültpolitika jelentős szigorítását hirdette meg.

A berlini intézet most közzétett tanulmánya 2017 és 2023 között érkezett menekültek hangulatát igyekezett feltérképezni. A kutatók azt a kérdést tették fel a megkérdezetteknek, hogy megítélésük szerint szívesen látják-e őket Németországban. A válaszok alapján a tanulmány arra következtetett hogy egyre többen aggódnak az idegenellenesség, sőt idegengyűlölet erősödése miatt. Az elmúlt években fokozatosan növekedett azoknak a száma, akik a feltett kérdésre nemmel válaszoltak. Míg 2017-ben a válaszadók 84 százaléka a kérdésre határozott igen mondott, 2020-ban ugyanez az arány 78 százalékra csökkent. Ugyanakkor 2023-ban a menekültek mindössze 65 százaléka érezte úgy, hogy szívesen látják őket. Noha a most közzétett tanulmány az elmúlt évre vonatkozóan adatokat nem közölt, elemzők szerint aligha kétséges, hogy ez az arány tovább csökkent.

Az illetékes német társadalmi-gazdasági testület (SOEP) adataira hivatkozó DIW-tanulmányban azokat a menekülteket kérdezték, akik 2022 végéig kértek menedékjogot vagy átmeneti védelmet Németországban, de a Törökországból és Ukrajnából ékezettek válaszait nem vették figyelembe az elemzésben.

A szerzők már akkor is összefüggést láttak a korlátozó migrációs politikai intézkedésekről zajló nyilvános vita és a befogadás érzésének csökkenése között. „Ráadásul már 2023-ban – akárcsak ma – egyre ellenségesebb volt a hangulat a migrációval szemben, az ezzel kapcsolatos álláspontok a politikai vitákban is fokozatosan erősödtek” – mutatott rá az elemzés, amely utalt arra is, hogy a menekültekkel szembeni diszkrimináció erősebben érvényesült a keleti tartományokban.

A korábban, 2016-ban és 2017-ben megkérdezett menekültek 32, illetve 29 százaléka „aggódott” a idegenellenesség és az idegengyűlölet miatt, 2023-ra ugyanakkor ez az arány már 54 százalékra emelkedett. Mindennek ellenére túlnyomó többségük Németországban akar maradni. A tanulmány szerint 98 százalékuk tervezte a honosítást, és egy részük már kérelmezte, sőt meg is kapta azt.

