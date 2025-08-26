ARÉNA
2025. augusztus 26. kedd
Berlin, 2018. március 21.Angela Merkel német kancellár, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke az új koalíciós kormány programját ismerteti a parlamenti alsóház, a Bundestag ülésén Berlinben 2018. március 21-én, egy héttel az után, hogy a törvényhozók negyedszer is kancellárrá választották. (MTI/AP/Michael Sohn)
Nyitókép: Michael Sohn

Tízéves a Wir schaffen das – Angela Merkel ma is kitart menekültpolitikája mellett, a pártja rég nem

Infostart

Nemcsak Németország, hanem Európa politikájának meghatározó formálója volt Angela Merkel – a többség ma már azt emlegeti, hogy migránsok áradatát indította el saját országába, illetve az egész kontinensre.

Németország első női kancellárja 2005 és 2021 között állt több egymást követő kormány élén. 2000 és 2018 között pártja, a konzervatív CDU elnöke volt. A 71 éves Angela Merkel 2021-ben csaknem teljes mértékben visszavonult az aktív politikától, pártja rendezvényein sem vesz részt. Interjúkat ritkán ad, most azonban kivételt tett. A korábbi kancellár az ARD közszolgálati televíziónak nyilatkozott abból az alkalomból, hogy tíz évvel ezelőtt hangzott el híressé vált és sokat emlegetett mondása a menekültek befogadásának indoklásáról.

Meg tudjuk csinálni (Wir schaffen das) – fogalmazott 2015 augusztusának utolsó hetében Merkel, ezzel indokolva a Magyarországon és Ausztrián keresztül Németországba áramló migránsok befogadását. Akkori adatok szerint 2015-ben és 2016-ban hívó szavára több mint egymillió menekült érkezett Németországba. A menekültek beáramlása azóta is tart, számuk mára jóval több mint hatmillió.

Angela Merkel menekültpolitikája már akkor sem élvezett osztatlan támogatást saját pártjában, a kereszténydemokrata CDU-ban sem, mára viszont a jelenlegi kancellárral, illetve pártelnökkel, Friedrich Merczel az élen többnyire bírálói vannak. Míg a konzervatívok koalíciós partnerei, a szociáldemokraták a merkeli örökséghez "húzva" a liberálisabb menekültpolitika hívei, a CDU/CSU mellett mindenekelőtt a radikális jobboldali ellenzéki AfD párt a rendkívüli szigorítás híve. Az utóbbi a közelmúltban egy rendezvényén ennek kapcsán még a remigrációt is zászlajára tűzte.

A bírálatok ellenére az évfordulós interjúban Angela Merkel kitartott korábbi politikájának helyessége mellett.

„Nincs kétségem afelől, hogy ma is úgy döntenék, ahogy tíz évvel ezelőtt döntöttem”

– hangsúlyozta az interjúban. A korábbi kancellár azt ugyanakkor elismerte, hogy a menekültek befogadásával kapcsolatos döntése jelentős polarizációhoz vezetett, sőt minden bizonnyal ahhoz is, hogy az AfD jelentős mértékben megerősödött.

Mindennek ellenére meglepődött, hogy tíz év elteltével még mindig bírálják őt a „Meg tudjuk csinálni” kijelentése miatt. Sokan felróják neki, hogy „inkább a szívére hallgatott és nem az eszére”.

„Humánus módon kellett eljárnom” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy számára az emberiesség, az emberi méltóság akkor is elsődleges volt. „Tíz év alatt sok minden történt. De sok mindent elértünk, és még sok a teendő” – jelentette ki a mára utalva.

De üzent Európának, illetve az Európai Uniónak is. „Kezdettől fogva azt mondtam, hogy ezt a kérdést csak akkor tudjuk jól megoldani, ha együtt gondolkodunk, európai módon, bár ez rettenetesen nehéz, mert persze minden tagállam azt gondolja, hogy a másik talán egy kicsit többet tehetne.”

Pártja, a CDU, Friedrich Merczel az élen, 2022-től teljes mértékben szakított a merkeli menekültpolitikájával, és gyökeres fordulatot hirdetett. A jelenlegi kancellár szerint Merkel „Meg tudjuk csinálni” kijelentése nem igazolódott be.

„Ma már tudjuk, hogy nem ez nem sikerült”

– hangoztatta, utalva arra, hogy a sikertelen integráció is egyértelműen ezt igazolja.

A volt kancellár ugyanakkor hetekkel ezelőtt egybehangzó értékelések szerint demonstratív beszélgetést folytatott menekültek egy csoportjával, közvetve elhatolódva a szigorításoktól, mindenekelőtt a határokon történő kitoloncolásoktól.

Merzhez csatlakozott a CDU főtitkára, Carsten Linnemann is, aki elítélte a volt kancellár menekültpolitikáját, és szintén az integráció sikertelenségére utalt. A Neue Osnabrücker Zeitungnak nyilatkozva azt emelte ki, hogy 2015 óta mintegy 6,5 millió menekült ékezett Németországba, és kevesebb mint a felük talált munkát. A főtitkár szerint irányváltásra van szükség. Meg kell állítani az illegális bevándorlást a szociális rendszerekbe, és elő kell mozdítani a munkaerőpiacra történő szabályozott bevándorlást – jelentette ki.

Linnemann állításának ellentmond a a szövetségi foglalkoztatáskutató intézet tanulmánya. Eszerint a 2015-ben érkezett 15 év és a nyugdíjkorhatár közöttiek 64 százaléka tavaly munkaviszonyban volt.

Kezdőlap    Külföld    Tízéves a Wir schaffen das – Angela Merkel ma is kitart menekültpolitikája mellett, a pártja rég nem

németország

angela merkel

menekültpolitika

friedrich merz

