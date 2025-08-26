Tízéves a Wir schaffen das – Angela Merkel ma is kitart menekültpolitikája mellett, a pártja rég nem

Németország első női kancellárja 2005 és 2021 között állt több egymást követő kormány élén. 2000 és 2018 között pártja, a konzervatív CDU elnöke volt. A 71 éves Angela Merkel 2021-ben csaknem teljes mértékben visszavonult az aktív politikától, pártja rendezvényein sem vesz részt. Interjúkat ritkán ad, most azonban kivételt tett. A korábbi kancellár az ARD közszolgálati televíziónak nyilatkozott abból az alkalomból, hogy tíz évvel ezelőtt hangzott el híressé vált és sokat emlegetett mondása a menekültek befogadásának indoklásáról.

Meg tudjuk csinálni (Wir schaffen das) – fogalmazott 2015 augusztusának utolsó hetében Merkel, ezzel indokolva a Magyarországon és Ausztrián keresztül Németországba áramló migránsok befogadását. Akkori adatok szerint 2015-ben és 2016-ban hívó szavára több mint egymillió menekült érkezett Németországba. A menekültek beáramlása azóta is tart, számuk mára jóval több mint hatmillió.

Angela Merkel menekültpolitikája már akkor sem élvezett osztatlan támogatást saját pártjában, a kereszténydemokrata CDU-ban sem, mára viszont a jelenlegi kancellárral, illetve pártelnökkel, Friedrich Merczel az élen többnyire bírálói vannak. Míg a konzervatívok koalíciós partnerei, a szociáldemokraták a merkeli örökséghez "húzva" a liberálisabb menekültpolitika hívei, a CDU/CSU mellett mindenekelőtt a radikális jobboldali ellenzéki AfD párt a rendkívüli szigorítás híve. Az utóbbi a közelmúltban egy rendezvényén ennek kapcsán még a remigrációt is zászlajára tűzte.

A bírálatok ellenére az évfordulós interjúban Angela Merkel kitartott korábbi politikájának helyessége mellett.

„Nincs kétségem afelől, hogy ma is úgy döntenék, ahogy tíz évvel ezelőtt döntöttem”

– hangsúlyozta az interjúban. A korábbi kancellár azt ugyanakkor elismerte, hogy a menekültek befogadásával kapcsolatos döntése jelentős polarizációhoz vezetett, sőt minden bizonnyal ahhoz is, hogy az AfD jelentős mértékben megerősödött.

Mindennek ellenére meglepődött, hogy tíz év elteltével még mindig bírálják őt a „Meg tudjuk csinálni” kijelentése miatt. Sokan felróják neki, hogy „inkább a szívére hallgatott és nem az eszére”.

„Humánus módon kellett eljárnom” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy számára az emberiesség, az emberi méltóság akkor is elsődleges volt. „Tíz év alatt sok minden történt. De sok mindent elértünk, és még sok a teendő” – jelentette ki a mára utalva.

De üzent Európának, illetve az Európai Uniónak is. „Kezdettől fogva azt mondtam, hogy ezt a kérdést csak akkor tudjuk jól megoldani, ha együtt gondolkodunk, európai módon, bár ez rettenetesen nehéz, mert persze minden tagállam azt gondolja, hogy a másik talán egy kicsit többet tehetne.”

Pártja, a CDU, Friedrich Merczel az élen, 2022-től teljes mértékben szakított a merkeli menekültpolitikájával, és gyökeres fordulatot hirdetett. A jelenlegi kancellár szerint Merkel „Meg tudjuk csinálni” kijelentése nem igazolódott be.

„Ma már tudjuk, hogy nem ez nem sikerült”

– hangoztatta, utalva arra, hogy a sikertelen integráció is egyértelműen ezt igazolja.

A volt kancellár ugyanakkor hetekkel ezelőtt egybehangzó értékelések szerint demonstratív beszélgetést folytatott menekültek egy csoportjával, közvetve elhatolódva a szigorításoktól, mindenekelőtt a határokon történő kitoloncolásoktól.

Merzhez csatlakozott a CDU főtitkára, Carsten Linnemann is, aki elítélte a volt kancellár menekültpolitikáját, és szintén az integráció sikertelenségére utalt. A Neue Osnabrücker Zeitungnak nyilatkozva azt emelte ki, hogy 2015 óta mintegy 6,5 millió menekült ékezett Németországba, és kevesebb mint a felük talált munkát. A főtitkár szerint irányváltásra van szükség. Meg kell állítani az illegális bevándorlást a szociális rendszerekbe, és elő kell mozdítani a munkaerőpiacra történő szabályozott bevándorlást – jelentette ki.

Linnemann állításának ellentmond a a szövetségi foglalkoztatáskutató intézet tanulmánya. Eszerint a 2015-ben érkezett 15 év és a nyugdíjkorhatár közöttiek 64 százaléka tavaly munkaviszonyban volt.