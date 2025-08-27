ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.8
usd:
341.15
bux:
104232.11
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Elefántok, oroszlánok és medvék – vizsgálat indult Ázsia leggazdagabb emberének fia ellen

Infostart / MTI

Vizsgálatot rendelt el a hét elején az indiai legfelsőbb bíróság az ország híres multimilliárdosa, Mukes Ambani fiának ügyében: azt kívánják felderíteni, milyen feltételek közepette szerzett be a férfi több ezer vadállatot egy óriási magán állatpark telepítéséhez.

A nyugat-indiai Gudzsarát államban, Dzsámnagarban létesített Vantara állatparkban több mint kétszáz elefánt, ötven medve, százhatvan tigris, kétszáz oroszlán, kétszázötven leopárd és kilencszáz krokodil él az indiai állatkerteket felügyelő hatóság listája szerint.

Az állatpark Anant Ambaninak, a Reliances Industries konglomerátum tulajdonosának, az Ázsia leggazdagabb embereként ismert Mukes Ambani fiának a tulajdona.

Az állatok többségét a gyanú szerint illegálisan vitték be az országba, vadvédelmi szakemberek szerint méltatlan módon.

Ez utóbbiak petíciója nyomán indította az indiai legfelsőbb bíróság a vizsgálatot, nyugalmazott bírákra bízva az ügyet.

A vizsgálat az állatok beszerzésére és tartására, valamint az állatkert tulajdonosának feltételezett pénzmosási ügyleteire terjed ki – tette hozzá a bíróság.

Március a Suddeutsche Zeitung számolt be arról, hogy a vantarai magán állatpark 39 ezer állatot szerzett be, egyebek mellett a Kongói Demokratikus Köztársaságból, az Egyesült Arab Emírségekből, illetve Venezuelából.

Az állatpark kedden "teljes együttműködéséről" biztosította a nyomozókat és ismételten hangsúlyozta, hogy elkötelezett "az átláthatóság, az együttérzés és a törvény tisztelete iránt". Hozzátette, hogy az állatok mentését, védelmét és gondozását tekintik elsődleges kérdésnek.

Tavaly fényűző és extravagáns partit tartottak az állatparkban Anant Ambani esküvője alkalmából, amelyre meghívták Rihanna és Katy Perry énekesnőket is.

A több mint kétezer állatfajból összesen 150 ezer példányt tartó Vantara állatparkban működik a világ legnagyobbnak mondott, 400 hektáros elefántmenhelye.

Kezdőlap    Külföld    Elefántok, oroszlánok és medvék – vizsgálat indult Ázsia leggazdagabb emberének fia ellen

állatkert

india

vizsgálat

milliárdos

vadállat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.28. csütörtök, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb lépések a Putyin–Zelenszkij-találkozó felé, gazdasági háborút helyezett kilátásba Trump Moszkva ellen – Háborús híreink szerdán

Újabb lépések a Putyin–Zelenszkij-találkozó felé, gazdasági háborút helyezett kilátásba Trump Moszkva ellen – Háborús híreink szerdán

Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja kedden elmondta, a héten egy ukrán delegációval találkozik New Yorkban, és reméli, hogy közelebb kerülnek egy Vlagyimir Putyin orosz, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán államfő közötti kétoldalú tárgyalás tető alá hozásához. Eközben Trump az amerikai kabinet ülésén azt mondta, amennyiben Moszkva nem hajlandó tárgyalni, gazdasági háborút indít ellene. Ezt azonban mindenképpen el akarja kerülni – tette hozzá az amerikai elnök.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hihetetlen, ami a Skandináv lottón történt: íme a 35. hét nyerőszámai és nyertesei

Hihetetlen, ami a Skandináv lottón történt: íme a 35. hét nyerőszámai és nyertesei

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/35. heti nyerőszámait. Ezen a héten 5 telitalálatos szelvény is volt a skandin.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two children, aged eight and 10, killed in shooting during Minneapolis Catholic school Mass

Two children, aged eight and 10, killed in shooting during Minneapolis Catholic school Mass

Seventeen other people are injured, 14 of them children, police say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 27. 21:28
Május óta több mint tízezer embert fordítottak vissza a német határokon – és marad a szigor
2025. augusztus 27. 20:55
Hszi Csin-ping szerint megbonthatatlan a kínai-orosz szövetség
×
×
×
×