Óriási a botrány, egymásnak esett a katolikus egyház és az oktatási minisztérium egy új tantárgy miatt Lengyelországban

Infostart

A lengyel katolikus egyház arra szólította fel a szülőket, hogy ne engedjék gyerekeiket részt venni az új tanév kezdetén bevezetett egészségnevelési órákon, amelyek szeptember 1-jétől indulnak az általános iskolák negyedik osztályától kezdve. Az egyház bírálta, hogy az új tananyag a szexuális tevékenységet elszakítja a házasságtól, a lengyel oktatási miniszter úgy érvelt, hogy a tantárgy segít a fiataloknak, hogy tudatosabban törődjenek testi-lelki egészségükkel.

A püspöki konferencia szerint a tantárgy – amely a szexuális nevelés bizonyos elemeit is tartalmazza – családellenes, a nemi identitást destabilizáló, és erkölcsi romlást okoz a diákok körében – írja az ATV a Notes from Poland beszámolója szerint.

Az új egészségnevelés a korábbi családi életre nevelés órákat váltja fel a frissített tanterv részeként. Bár eredetileg kötelező tantárgynak szánták, a konzervatív szervezetek és a jobboldali ellenzék tiltakozása után végül választhatóvá tették. A szülők szeptember 25-ig írásban nyilatkozhatnak, ha nem kívánják, hogy gyerekük részt vegyen az órákon.

A püspöki kar májusban már kiadott egy állásfoglalást a témában, amelyet most ismét közzétett a közösségi médiában, ebben azt hangsúlyozzák, hogy a tantárgy valódi célja a család és a szeretet fogalmának teljes átalakítása.

Az egyház bírálta, hogy az új tananyag a szexuális tevékenységet elszakítja a házasságtól, és úgy mutatja be, mint amelynek egyetlen feltétele a tájékozott beleegyezés.

Álláspontjuk szerint ez arra ösztönözheti a fiatalokat, hogy elutasítsák a saját nemi identitásukat, sőt, hogy a lányok fiúnak, a fiúk lánynak tekintsék magukat. A közleményben az is szerepel: a lengyel jog egyértelműen két nemet – férfit és nőt – ismer el, így az új tantárgy ellentétes a törvényekkel, és hosszabb távon családellenes, a nemeket destabilizáló jogrendszert készít elő.

Barbara Nowacka oktatási miniszter már korábban is kiállt a program mellett, hangsúlyozva, hogy a tantárgy különösen fontos a fiatalok számára, mert segít abban, hogy tudatosabban törődjenek testi-lelki egészségükkel. Katarzyna Lubnauer, az oktatási minisztérium helyettes vezetője ugyanakkor cáfolta a vádakat. Hangsúlyozta, hogy az új tantervben nagy hangsúlyt kap a család szerepe az egyén életében és a családi kötelékek ápolásának fontossága. Szerinte az egyház állításai álhírek

