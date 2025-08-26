Egy volt szakszervezeti vezetőt választották meg Litvánia új miniszterelnökének

A 44 éves politikust a 141 fős törvényhozásban 78 képviselő támogatta 35 ellenében és 14 tartózkodás mellett. Az új kormányfőt még Gitanas Nauseda államfőnek is ki kell neveznie, ezt követően a parlamentnek ismét szavaznia kell a kabinetjéről és kormányának programjáról.

Ruginienét, aki 2018-tól 2024-ig a litván szakszervezeti szövetség elnöke volt, azt követően jelölték a kormányfői posztra, hogy Gintautas Paluckas miniszterelnök július végén benyújtotta lemondását, tisztségét pedig ideiglenesen Rimantas Shadzius pénzügyminiszter vette át.

Ruginiene kijelentette, hogy folytatni fogja Ukrajna támogatását, és kitart hivatali elődje azon célkitűzése mellett is, hogy az elkövetkezendő években a litván GDP 5-6 százalékát védelemre fordítsák.

A kormányfőt egy új jobbközép koalíció támogatja, amelyben a Szociáldemokrata Párt mellett a Hajnal a Nyemanon, a Litvániai Lengyelek Választási Akciója – Keresztény Családok Szövetsége és a Litván Gazdák és Zöldek Uniója vesz részt. A négy párt, amely összesen 82 mandátummal rendelkezik a parlamentben, a koalíciós megállapodást hétfőn írta alá.