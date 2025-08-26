ARÉNA
Gerald Darmanin francia belügyminiszter felszólal az új bevándorlási törvényről szóló vitában a parlamenti alsóház, a nemzetgyűlés ülésén 2023. december 19-én. A nemzetgyűlés és a szenátus vegyes bizottsága hosszas viták után megállapodott a törvénytervezet szövegéről.
Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Badra

Bizalmi szavazás jön a francia kormány ellen – borítékolható a végeredmény?

Infostart / MTI

Nem zárható ki, hogy a francia kormány elveszíti a Francois Bayrou miniszterelnök által bejelentett, a kormány adósságcsökkentési tervének sikeréhez szükséges bizalmi szavazást – ismerte el a francia igazságügyi miniszter a France 2 televíziónak adott keddi nyilatkozatában.

Gérald Darmanin elmondta: noha a kormány még mindig azon dolgozik, hogy kompromisszumos megállapodást találjon az adósság csökkentésével kapcsolatban, nem lehet kizárni, hogy elveszíti a szeptemberi szavazást, ami akár a Nemzetgyűlés feloszlatását és előrehozott választások kiírását is maga után vonhatná.

A miniszter azt követően nyilatkozott, hogy a fő ellenzéki pártok gyorsan világossá tették: a kisebbségben kormányzó kabinet ellen fognak szavazni.

A bizalmi szavazást szeptember 8-ra tervezik. Szeptember 10-ére több olyan francia társadalmi- és érdekvédelmi csoport is tüntetéseket hirdetett meg a megélhetési költségek emelkedése ellen, amelyek a baloldali pártok és több szakszervezet támogatását élvezik.

Varga Mihály: a héten felülvizsgáljuk az önerő- és az adósságfékszabályt

Varga Mihály: a héten felülvizsgáljuk az önerő- és az adósságfékszabályt

Összhangba kell hozni az Otthon Start program részleteit és az adósságfék-szabályokat, és ez a héten meg fog történni. Az infláció elleni küzdelem még nem ért véget, az elmúlt hónapok intézkedései rövid távúak – mondta Varga Mihály jegybankelnök kedden a kamatdöntő ülés után. Nem változott, marad 6,50 százalék az alapkamat – döntött a Monetáris Tanács.
 

Itt a friss kamatdöntés a jegybanktól

Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

Karol Nawrocki lengyel elnök tegnap megvétózta azt a törvényjavaslatot, amely meghosszabbította volna az ukrajnai menekültek pénzügyi támogatását Lengyelországban. A tervezet azonban magába foglalta a Starlink ukrajnai finanszírozását is, amely a lengyel kormányfő-helyettes szerint ezáltal megszűnhet. Az elnöki hivatal időközben cáfolta, hogy veszélyben lenne az ukránok Starlink-hozzáférése, amely leginkább a frontvonalon harcoló katonák számára kulcsfontosságú: egyebek mellett a drónvezérléshez és a csapatmozgások összehangolásához is nélkülözhetetlen. Mindeközben Donald Trump amerikai elnök hétfőn egyszerűen azt felelte arra a kérdésre, hogy Vlagyimir Putyin miért nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni Volodimir Zelenszkijjel, hogy azért, mert "nem szereti azt a fickót. Vannak emberek, akiket én sem szeretek. És nem szeretek velük találkozni. Ők pedig tényleg nem szeretik egymást". Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legfontosabb fejleményeivel.

Rekordhitelekkel támadnak a magyar bankok: indulhat a roham, mindenki ezeket akarja

Rekordhitelekkel támadnak a magyar bankok: indulhat a roham, mindenki ezeket akarja

Az elmúlt hónapokban soha nem látott mértékben robbant be a digitális forradalom a személyi kölcsönök piacára.

Israel's Gaza hospital double strike 'indefensible', UK PM says, as IDF to probe 'ammunition used'

Israel's Gaza hospital double strike 'indefensible', UK PM says, as IDF to probe 'ammunition used'

At least 20 people, including five journalists, were reportedly killed in Monday's strikes, which Israel's Netanyahu called a "tragic mishap".

2025. augusztus 26. 19:54
Óriási a botrány, egymásnak esett a katolikus egyház és az oktatási minisztérium egy új tantárgy miatt Lengyelországban
2025. augusztus 26. 19:17
Megkéselték a hőst Németországban
