ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.11
usd:
342.52
bux:
106165.66
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Shallow depth of field image taken of yellow law enforcement line with police car and lights in the background.
Nyitókép: carlballou/Getty Images

Gázmérgezés végzett hat emberrel egy tejgazdaságban, egy diák is az áldozatok között

Infostart / MTI

Hat ember meghalt egy tejgazdaságban az egyesült államokbeli Colorado államban, a halál oka vélhetően gázmérgezés - közölték a helyi hatóságok csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a haláleseteket a Denvertől mintegy 55 kilométerre északkeletre lévő, a Weld megyéhez tartozó Keenesburg településéről jelentették, a holttestekre a gazdaság egy zárt helyiségében találtak rá.

A hatóságok egyelőre vizsgálják, milyen gázok okozhatták a tragédiát, amelyet – Melissa Chesmore rendőrségi szóvivő közlése szerint – balesetként kezelnek.

Jolene Weiner halottkém azt mondta, az áldozatok mindannyian latin-amerikai származású férfiak, egy közülük pedig egy középiskolai diák volt.

Weld megye Colorado állam vezető tejtermelője, illetve ott található a legtöbb szarvasmarhatenyészet is.

Kezdőlap    Külföld    Gázmérgezés végzett hat emberrel egy tejgazdaságban, egy diák is az áldozatok között

egyesült államok

halálos baleset

gázmérgezés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.22. péntek, 18:00
Balatoni Katalin
miniszterelnöki biztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtévesztő adat érkezett az ázsiai országból

Megtévesztő adat érkezett az ázsiai országból

A frissen közzétett statisztikai adatok szerint júliusban tovább mérséklődött Japánban a fogyasztói árak növekedési üteme - adta hírül a Bloomberg. Bár a január óta folyamatosan lassuló, jelenleg 3,1 százalékon álló infláció papíron jól néz ki, az élelmiszerárak és a maginfláció alakulása azt mutatja, hogy a háttérben erősödik az árnyomás. A növekvő kockázatok várhatóan rövid távon kikényszerítik az irányadó kamatok emelését, mely a piaci várakozások szerint októberben vagy decemberben meg is fog valósulni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végre lebontják a szétrohadt, omladozó bucsui határátkelőt: kiderült, mi épülhet a helyén

Végre lebontják a szétrohadt, omladozó bucsui határátkelőt: kiderült, mi épülhet a helyén

Elszürkült, megrogyott épületek, kitört ablaküvegek - ez fogadja a Nyugat-Európából érkezőket és az ingázó magyarokat a Vas megyei határátkelőkön, többek között Bucsunál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel pushes forward with Gaza City offensive as UN-backed body to give update on famine

Israel pushes forward with Gaza City offensive as UN-backed body to give update on famine

Meanwhile Israel's defence minister threatens that "the gates of hell" would be opening unless Hamas agrees to disarm and release all hostages.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 22. 09:34
Horváth Sebestyén: Donald Trump számos együttműködési területet akar megnyitni az oroszokkal
2025. augusztus 22. 08:41
Értékes diadalt aratott Donald Trump New Yorkban
×
×
×
×