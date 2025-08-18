Cseh külügyminiszter: az európai határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni

Amennyiben Vlagyimir Putyin orosz államfő újabb értelmetlen követelésekkel áll elő, Európának késznek kell lennie keményebbé tenni azokat a szankciókat, amelyek Putyint a tárgyalóasztalhoz kényszerítették - fejtette ki a cseh diplomáciai vezetője Donald Trump amerikai államfő és Volodimir Zelenszkij Ukrán elnök, valamint több európai vezető hétfői washingtoni tárgyalásait érintő kérdésre válaszolva.

Bár Csehország vezetői nincsnek a meghívottak között, Jan Lipavsky szerint Prága nem szorult a háttérbe, mert tagja a hajlandóak koalíciójának és irányítja a nagy kaliberű lőszer beszerzését Ukrajna számára.

"Elképzelhetetlen, hogy egyszerre 30 európai vezető érkezzen a Fehér Házba" - magyarázta a helyzetet a külügyminiszter.

Oroszország állítólagos területi követeléseit, amelyekről a sajtó ír, Jan Lipavsky hallatlannak és értelmetlennek minősítette. "A rossz béke azt jelenti, hogy néhány éven belül új agresszióra számíthatunk" - vélekedett a diplomata.

Európának szankciók formájában "nagyon erős" érvei vannak Oroszország ellen - mutatott rá Jan Lipavsky. Megerősítette, hogy Csehország újból javasolni fogja az orosz diplomaták mozgásának korlátozását a Schengeni övezetben.