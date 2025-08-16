ARÉNA
Nyitókép: pexels

Donald Trump Európába telefonált, Volodimir Zelenszkij Washingtonba megy

Infostart

Az ukrán elnök azután jelentette be amerikai útját, hogy Donald Trump tájékoztatta őt az orosz elnökkel folytatott tárgyalásokról.

Donald Trump amerikai elnök telefonon tájékoztatta az európai vezetőket a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóról vasárnap - közölték Washingtonban és Brüsszelben.

Az Európai Bizottság szóvivőjének tájékoztatása szerint a beszélgetésben részt vett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn államfő, Karol Nawrocki lengyel elnök, Keir Starmer brit kormányfő, Mark Rutte NATO-főtitkár, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja.

"Az elnökasszony most beszél az európai vezetőkkel" - fogalmazott a bizottsági szóvivő.

Nem is tűzszünet, rögtön béke?

Az ukrán elnök Twitter-posztban számolt be a telefonhívásról, és azt írta:

„Hétfőn Washingtonban találkozom Trump elnökkel, hogy megvitassuk a gyilkolás és a háború befejezésének minden részletét. Hálás vagyok a meghívásért”

Hangsúlyozta: "Ukrajna megerősíti, hogy maximális erőfeszítéssel kész dolgozni a béke eléréséért. Trump elnök tájékoztatott az orosz vezetővel folytatott találkozójáról és a megbeszélésük főbb pontjairól. Fontos, hogy Amerika ereje hatással legyen a helyzet alakulására.

Támogatjuk Trump elnök javaslatát egy Ukrajna, az USA és Oroszország közötti háromoldalú találkozóra.

Ukrajna hangsúlyozza, hogy a kulcskérdéseket vezetői szinten lehet megvitatni, és erre a háromoldalú formátum megfelelő.”

Az Axios riportere, Barak Ravid az X-en közzétett bejegyzése szerint Donald Trump elnök azt mondta Zelenszkijnek és a NATO-vezetőknek, hogy Putyin nem fegyverszünetet, hanem egy átfogó megállapodást szeretne a háború befejezésére. Trump szerint „egy gyors békeszerződés jobb, mint egy fegyverszünet.”

donald trump

vlagyimir putyin

alaszka

volodimir zelenszkij

