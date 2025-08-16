Donald Trump Európába telefonált, Volodimir Zelenszkij Washingtonba megy

Donald Trump amerikai elnök telefonon tájékoztatta az európai vezetőket a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóról vasárnap - közölték Washingtonban és Brüsszelben.

Az Európai Bizottság szóvivőjének tájékoztatása szerint a beszélgetésben részt vett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn államfő, Karol Nawrocki lengyel elnök, Keir Starmer brit kormányfő, Mark Rutte NATO-főtitkár, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja.

"Az elnökasszony most beszél az európai vezetőkkel" - fogalmazott a bizottsági szóvivő.

Nem is tűzszünet, rögtön béke?

Az ukrán elnök Twitter-posztban számolt be a telefonhívásról, és azt írta:

„Hétfőn Washingtonban találkozom Trump elnökkel, hogy megvitassuk a gyilkolás és a háború befejezésének minden részletét. Hálás vagyok a meghívásért”

Hangsúlyozta: "Ukrajna megerősíti, hogy maximális erőfeszítéssel kész dolgozni a béke eléréséért. Trump elnök tájékoztatott az orosz vezetővel folytatott találkozójáról és a megbeszélésük főbb pontjairól. Fontos, hogy Amerika ereje hatással legyen a helyzet alakulására.

Támogatjuk Trump elnök javaslatát egy Ukrajna, az USA és Oroszország közötti háromoldalú találkozóra.

Ukrajna hangsúlyozza, hogy a kulcskérdéseket vezetői szinten lehet megvitatni, és erre a háromoldalú formátum megfelelő.”

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Az Axios riportere, Barak Ravid az X-en közzétett bejegyzése szerint Donald Trump elnök azt mondta Zelenszkijnek és a NATO-vezetőknek, hogy Putyin nem fegyverszünetet, hanem egy átfogó megállapodást szeretne a háború befejezésére. Trump szerint „egy gyors békeszerződés jobb, mint egy fegyverszünet.”