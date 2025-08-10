ARÉNA
Tesla Cyber Truck
Nyitókép: Tesla

Teslákat lőne szét rakétákkal az amerikai légierő – képek

Infostart

Legalább két Tesla Cybertruck könnyű teherautót (pick-up) akar beszerezni a U.S Air Force, hogy rakétalövészeteken célpontnak használhassák azokat.

A járműveknek nem kell működőképesnek lenniük, de fontos, hogy meglegyen mind a négy kerekük, lehessen vontatni őket és az ablakok se hiányozzanak. Egyebek közt ez szerepel a beszerzésről szóló kiírásban, amit a The War Zone szúrt ki. A Teslákat az USA Új-Mexikó államában lévő White Sands rakétalőterére küldenék, ahol a hadsereg különleges erőinek (Special Operations Command’s - SOCOM) katonái kísérleteznének velük.

A különböző precíziós irányított lőszerek (SOPGM) hatásait akarják vizsgálni, illetve arra kíváncsiak, hogy hol lehetnek a Tesla Cybertruck legerősebb és leggyengébb pontjai. A Pentagon ugyanis arra számít, hogy az Egyesült Államok ellenségei hamarosan ilyen pick-up-okat is átalakíthatnak harcjárművekké.

A pályázati kiírás legfontosabb szakaszai, amelyek megindokolják a Cybertruckok beszerzését. Kép: USAF
A pályázati kiírás legfontosabb szakaszai, amelyek megindokolják a Cybertruckok beszerzését. Kép: USAF

A Tesla Cybertruck erre különösen alkalmas, mivel eredetileg is rendkívül ellenállónak tervezték. A jármű bemutatóján 2019-ben azzal hencegtek, hogy az autó golyóálló, a karosszériát nem lehet átlőni pisztollyal. A kitűnő terepjáró képességgel rendelkező Cybertruckról Elon Musk egyenesen azt állította, hogy az még a világvégét is túlélné (“apocalypse-proof”).

Mindez rendkívül vonzóvá teheti a járművet különféle terroristacsoportok, vagy harmadik világbeli országok hadseregei számára. Máris több cég ajánlkozik arra, hogy kiegészítő páncélzattal látná el a Cybertruckot, vagy akár távirányított fegyverhordozó platformmá alakítaná át. A dubai rendőrség már használ párat, és egy időben a sajtó arról cikkezett, hogy még az amerikai külügyminisztérium is fontolgatja ilyen autók vásárlását, elsősorban az USA-ba látogató védett személyek szállításához.

Ilyen lenne egy Tesla Cyber Truck-ból kialakított, távolról irányított, felfegyverzett drón. Kép: (Mr Vu The Vuong / aircraft101
Ilyen lenne egy Tesla Cybertruck-ból kialakított, távolról irányított, felfegyverzett drón. Kép: (Mr Vu The Vuong / aircraft101

A Tesla kisteherautójának katonai felhasználásával kapcsolatban az amerikai hadvezetés egyáltalán nem alaptalanul gyanakszik. Ramzan Kadirov csecsen hadúr ugyanis tavaly ilyenkor a világhálón azzal büszkélkedett, hogy sikerült beszereznie néhány Cybertruckot, amikre 12,7 mm-es nehézgéppuskákat szereltetett. Arról is beszámolt, hogy ezekből párat már be is vetettek Ukrajnában.

A hír hallatán Elon Musk utasította munkatársait, hogy az interneten keresztül, távoli eléréssel állítsák le ezeket a Cybertruckokat, ami legalább egy kisteherautó esetében sikerült is.

Az eset külön furcsasága, hogy Ramzan Kadirov az USA szankciós listáján szerepel, így csak kerülőutakon juthatott hozzá a Teslákhoz.

A Cybertruckot egyelőre csak az Egyesült Államokban forgalmazzák, bár a cég tervei szerint hamarosan kapható lesz Szaúd-Arábiában, Katarban és az Egyesült Arab Emirátusokban is. Persze használt példányokat most is lehet vásárolni Amerikában, és közvetítők útján azok a világ bármelyik válságövezetébe eljuthatnak. Az amerikai hadsereg különleges műveleti egységei erre akarnak felkészülni White Sands lőterén.

