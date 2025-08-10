Teslákat lőne szét rakétákkal az amerikai légierő – képek

A járműveknek nem kell működőképesnek lenniük, de fontos, hogy meglegyen mind a négy kerekük, lehessen vontatni őket és az ablakok se hiányozzanak. Egyebek közt ez szerepel a beszerzésről szóló kiírásban, amit a The War Zone szúrt ki. A Teslákat az USA Új-Mexikó államában lévő White Sands rakétalőterére küldenék, ahol a hadsereg különleges erőinek (Special Operations Command’s - SOCOM) katonái kísérleteznének velük.

A különböző precíziós irányított lőszerek (SOPGM) hatásait akarják vizsgálni, illetve arra kíváncsiak, hogy hol lehetnek a Tesla Cybertruck legerősebb és leggyengébb pontjai. A Pentagon ugyanis arra számít, hogy az Egyesült Államok ellenségei hamarosan ilyen pick-up-okat is átalakíthatnak harcjárművekké.

A pályázati kiírás legfontosabb szakaszai, amelyek megindokolják a Cybertruckok beszerzését. Kép: USAF

A Tesla Cybertruck erre különösen alkalmas, mivel eredetileg is rendkívül ellenállónak tervezték. A jármű bemutatóján 2019-ben azzal hencegtek, hogy az autó golyóálló, a karosszériát nem lehet átlőni pisztollyal. A kitűnő terepjáró képességgel rendelkező Cybertruckról Elon Musk egyenesen azt állította, hogy az még a világvégét is túlélné (“apocalypse-proof”).

Mindez rendkívül vonzóvá teheti a járművet különféle terroristacsoportok, vagy harmadik világbeli országok hadseregei számára. Máris több cég ajánlkozik arra, hogy kiegészítő páncélzattal látná el a Cybertruckot, vagy akár távirányított fegyverhordozó platformmá alakítaná át. A dubai rendőrség már használ párat, és egy időben a sajtó arról cikkezett, hogy még az amerikai külügyminisztérium is fontolgatja ilyen autók vásárlását, elsősorban az USA-ba látogató védett személyek szállításához.

Ilyen lenne egy Tesla Cybertruck-ból kialakított, távolról irányított, felfegyverzett drón. Kép: (Mr Vu The Vuong / aircraft101

A Tesla kisteherautójának katonai felhasználásával kapcsolatban az amerikai hadvezetés egyáltalán nem alaptalanul gyanakszik. Ramzan Kadirov csecsen hadúr ugyanis tavaly ilyenkor a világhálón azzal büszkélkedett, hogy sikerült beszereznie néhány Cybertruckot, amikre 12,7 mm-es nehézgéppuskákat szereltetett. Arról is beszámolt, hogy ezekből párat már be is vetettek Ukrajnában.

Kadyrov of Chechnya published a video with Tesla Cybertruck with a machinegun installed

A hír hallatán Elon Musk utasította munkatársait, hogy az interneten keresztül, távoli eléréssel állítsák le ezeket a Cybertruckokat, ami legalább egy kisteherautó esetében sikerült is.

After complaining Elon Musk remotely disabled his souped-up Cybertruck, Chechen strongman Ramzan Kadyrov claims he has sent two more that Tesla couldn't turn off.



Kadyrov says he sent them to the "zone of the special operation" in Ukraine.

Az eset külön furcsasága, hogy Ramzan Kadirov az USA szankciós listáján szerepel, így csak kerülőutakon juthatott hozzá a Teslákhoz.

A Cybertruckot egyelőre csak az Egyesült Államokban forgalmazzák, bár a cég tervei szerint hamarosan kapható lesz Szaúd-Arábiában, Katarban és az Egyesült Arab Emirátusokban is. Persze használt példányokat most is lehet vásárolni Amerikában, és közvetítők útján azok a világ bármelyik válságövezetébe eljuthatnak. Az amerikai hadsereg különleges műveleti egységei erre akarnak felkészülni White Sands lőterén.