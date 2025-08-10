ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.31
usd:
339.56
bux:
104286.14
2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Alfred Simonis

Nagy a baj: ilyen a híres Hunyadi-kastély állapota – videó

Infostart / MTI

Elkezdődnek a temesvári Hunyadi-kastély helyreállítási munkálatai, miután aláírták a kivitelezési szerződést a négy sarokbástyás erődítmény felújításáról - jelentette be pénteken Alfred Simonis, a Temes megyei önkormányzat elnöke.

A bánsági város egyik leglátványosabb épülete korábban a Bánsági Múzeumnak adott otthont, azonban leromlott állapota miatt évek óta zárva van. Felújítása húsz éve várat magát, és nem ígérkezik egyszerűnek, a középkori épületnél ugyanis statikai problémákat is észleltek.

Alfred Simonis megyei elnök Facebook-oldalán közölte: a most kezdődő felújítás lesz a legátfogóbb helyreállítási munkálat az épület történetében, ennek során - a tervek szerint - eredeti állapotában állítják helyre.

A restaurálási és állagmegőrzési munkálatokat mintegy 150 millió lejből (29,5 millió euró) valósítják meg, a munka a jelenlegi számítások szerint három évig tart.

A finanszírozás korábbi sajtóbeszámolók szerint négy különböző forrásból érkezik: az Országos Helyreállítási Terv (PNRR), a földrengésveszélyes épületek felújítására szánt alap, egy román-magyar határmenti együttműködési projekt és a megyei önkormányzat támogatása révén újulhat meg a történelmi épület.

A megyei elnök közlése szerint a beavatkozás keretében meg kell erősíteni a négy sarokbástyás épület tartószerkezetét és az alapokat, ki kell szárítani és megerősíteni a falakat, majd következnek a kisebb munkálatok. A felújított épület a Bánsági Múzeumnak ad majd otthont.

A Temesvár központjában található Hunyadi-kastély elődjét Károly Róbert magyar király építtette. Hunyadi János temesi ispánként megerősíttette és rezidenciaként használta az épületet, amely Mátyás király haláláig családi tulajdonban maradt.

A várat az 1552-es oszmán ostrom során lerombolták, az oszmán megszállás alóli felszabadulás után, 1727 körül tüzérségi laktanya épült helyén. Az 1848-as forradalom károkat okozott benne, így 1856-ban eklektikus stílusban újjáépítettek. Magas neogótikus ablakokat és más, a hajdani erődítményre emlékeztető elemeket építettek be. Helyreállítása a költségek magas volta miatt váratott magára.

Kezdőlap    Külföld    Nagy a baj: ilyen a híres Hunyadi-kastély állapota – videó

felújítás

temesvár

hunyadi-kastély

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ilyen nincs: Tesla Cybertruckokat fog szétlőni az amerikai légierő, de nem azért, amiért gondolnánk

Ilyen nincs: Tesla Cybertruckokat fog szétlőni az amerikai légierő, de nem azért, amiért gondolnánk

Az Amerikai Légierő két Tesla Cybertruckot tervez felrobbantani a precíziós fegyverek tesztelése során, hogy felkészüljön az ilyen járművek esetleges harctéri megjelenésére - írta meg a Car and Driver.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyi volt, jöhet a nagy bitcoin-zuhanás? Gyűlnek a viharfelhők, érdemes átgondolni a befektetéseket

Ennyi volt, jöhet a nagy bitcoin-zuhanás? Gyűlnek a viharfelhők, érdemes átgondolni a befektetéseket

A bitcoin történelmi négyéves ciklusa felbomlóban van, mivel a befektetői összetétel változása és a támogató szabályozási környezet átformálja a kriptovaluta piaci dinamikáját.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu to hold news conference ahead of UN emergency meeting on Israeli plan to take over Gaza City

Netanyahu to hold news conference ahead of UN emergency meeting on Israeli plan to take over Gaza City

Israel strongly rejects international criticism of its plan to expand the war in Gaza, as protests intensified on Saturday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 10. 12:43
Kegyet gyakorolt Törökország
2025. augusztus 10. 12:09
Keményen felléptek a palesztinpárti tüntetők ellen
×
×
×
×