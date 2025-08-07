ARÉNA
2025. augusztus 7. csütörtök
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Donald Trump amerikai elnökkel a washingtoni Fehér Házban folytatott megbeszélésük után tartott sajtóértekezleten a Keleti teremben 2025. február 4-én.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

Kiderült, mit tervez a Gázai övezettel Benjamin Netanjahu

Infostart / MTI

Izrael a Gázai övezet teljes egészét katonai ellenőrzése alá szándékozik vonni – közölte Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön egy interjúban.

A kormányfő a Fox News hírtelevíziónak azt mondta, hogy a lépés célja Izrael biztonságának megteremtése, a Hamász eltávolítás a palesztin területről, majd annak átadása a civil irányításnak.

„Nem akarjuk megtartani, hanem egy biztonsági övezet kialakítását akarjuk elérni.

Nem akarunk kormányozni, kormányzó testületet létrehozni. Át akarjuk adni azoknak, akik megfelelő módon irányítják, anélkül, hogy bennünket fenyegetnének, és jó életet biztosítanak a gázaiaknak, ami a Hamásszal nem lehetséges” – fogalmazott a kormányfő, aki a szervezetet „neonáci hadseregnek” nevezte, amely nemcsak izraelieket, hanem kétmillió palesztint tart túszul.

Az izraeli miniszterelnök az interjúban azt mondta: a Hamász célja, hogy az izraeli katonai műveleteknek civil áldozatai legyenek, ezért nem engedi, a polgári lakosság evakuálását a műveleti területről. Hozzátette, hogy a Gázai övezetet érintő éhínség szintén része a Hamász politikájának, amelyen Izrael változtatni akar.

Benjamin Netanjahu arról nem beszélt, hogy a katonai megszállás mikor történhet meg. Amerikai sajtóinformációk szerint Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett az izraeli kormányfővel a Gázára vonatkozó elképzelésről.

