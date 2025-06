Iráni rakétabázisokat pusztítottak el az izraeliek - Párizs szerint jogos volt a támadás

Péntek délután a légierő vadászgépei pontos hírszerzési irányítás mellett hajtották végre a támadásokat Irán nagy hatótávolságú, Izraelt fenyegető rakétái ellen. Emellett Izrael felé elindított újabb iráni drónokat számoltak fel.

A légicsapások következtében megsemmisültek a többi között rakétakilövő állások tucatjai, föld-föld rakéták tárolóhelyei, valamint egyéb katonai létesítmények. Az egyik, célpontként szolgáló nyugati iráni helyszínen egy különleges indítórendszert alakítottak ki, amelyet konténerekbe rejtve helyeztek el"- közölte az IDF.

The Israel Defense Force has announced the completion of a series of strikes against the Iranian surface-to-surface missile array in Western Iran. In the last few hours, Israeli Air Force fighter jets, guided by precise intelligence from the Intelligence Directorate, completed a… pic.twitter.com/Ft9Kfu3nXl

"A háborúban (tavaly áprilisban és októberben) az iráni rezsim százszámra indított föld-föld rakétákat Izrael területére. Ezeknek a rakétáknak a megsemmisítése kulcsfontosságú feladat Izrael polgárainak védelme érdekében.Ezen a videón egy ballisztikus rakétát hordozó iráni jármű megsemmisítése látható:

Israeli Air Force strike on an Iranian ballistic missile truck.



The Iranian mullah regime only knows how to fight its people.



Being a SAM site in the middle of the desert, with things blowing up around you, or Intel of stuff inbound, you'd ditch it too. All that SAM is doing is… pic.twitter.com/yTWfD4Sezx