Lecsapott az Felkelő Oroszlán – mutatjuk, milyen fegyvereket vetett be Izrael Irán ellen

Izrael újabb légi támadást hajtott végre Irán ellen. A Felkelő Oroszlán fedőnevű akció célpontjai nemcsak katonai, illetve nukleáris létesítmények voltak, hanem az iráni atomprogram kulcsfiguráinak számító mérnökök és tudósok továbbá a Forradalmi Gárda, illetve a hadsereg legfelsőbb vezetői is. A péntekre virradó éjszaka végrehajtott légicsapásokat Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azzal indokolta, hogy az utóbbi időben Irán felgyorsította atomfegyverprogramját.

Az iráni sajtó arról számolt be, hogy nagy erejű robbanások rázták meg egyebek közt Kermánsáh és Tebriz, valamint a főváros, Teherán környékét. Ugyancsak találat érhette a Natanzban lévő urándúsító üzemet. Ez utóbbiról a Flight Global azt írta, hogy különösen nehéz célpont lehet, mivel jelentős részét mélyen a föld alá építették. Az izraeliek a nukleáris létesítmények mellett az iráni rakétagyártást sem kímélték.

A zsidó állam tavaly októberben egyszer már lecsapott Iránra, de akkor a bombázás gondosan elkerülte a nukleáris létesítményeket. A teheráni vezetés ugyanis leszögezte, hogy az atomprogram olyan fontos nemzeti érdek, amely ellen bármilyen támadás azonnali háborút jelent. Jeruzsálemben viszont most már úgy látják, hogy az iráni atomfegyverkezés közvetlenül fenyegeti Izrael állam létét.

Az izraeli hadsereg (IDF) azt közölte, hogy több tucatnyi harci gép hajtotta végre a támadásokat az Iránban szétszórtan elhelyezkedő célpontok ellen. Ehhez azonban a gépeknek be kellett hatolniuk a perzsa légterébe. Nyugati szakértők szerint ehhez egyrészt át kellett repülni Szíria és Irak felett, másrészt a támadás első hullámában ki kellett iktatni a bázisokat védő légelhárítást.

The Israel Defense Force has released a graphic showing the uranium enrichment site located beneath the Natanz Nuclear Facility in Central Iran, which was heavily targeted during today’s strikes by the Israeli Air Force. pic.twitter.com/DztB04got6