Elvesztett egy vadászgépet a Vörös-tengeren az amerikai flotta

Az incidens során egy amerikai tengerész könnyebben megsérült, amikor a harci gép a vontató járművel együtt a tengerbe zuhant, majd elmerült. A pilóták és a vontató vezetője még időben ki tudtak ugrani. Egyelőre nem világos, hogy kiemelik-e a nagyjából 60 millió dolláros harci gépet a tengerből.

A Harry Truman repülőgép-hordozó az Irán segítségét élvező jemeni húszi lázadók elleni csapásokban vesz részt a térségben. Az Egyesült Államok egy további repülőgép-hordozója, a Carl Vinson az Arab-tengerről mér csapásokat a térségbéli hajózást fenyegető síita lázadók célpontjaira.

❗️An ??F/A-18E Hornet fighter and its tow truck have crashed overboard the USS Harry S. Truman aircraft carrier in the Red Sea, the US Navy said in a statement.



The carrier had previously made a sharp turn to avoid ballistic missiles and Houthi drones. As a result, personnel… pic.twitter.com/nkQ2HeajRH