Bombamerénylet végzett egy újabb orosz tábornokkal - videó

Az SZK szerint Moszkalik tábornokkal egy személygépkocsiba rejtett, házi készítésű pokolgép végzett a Moszkvához közeli Balasiha településen. A pokolgép több mint 300 gramm trotilnak megfelelő robbanószerből és roncsoló elemekből állt.

Az ügyben gyilkosság és robbanóanyag illegális birtoklása címén indult büntetőeljárás. A TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint az 59 éves Moszkalik a védelmi minisztérium egyik tárgyalóküldötte volt több ügyben.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője terrorcselekménynek minősítette a történteket.

?? #Russia 'n Major General Yaroslav Moskalyk (Deputy Chief of the Main Operations Directorate of the General Staff) killed by car bomb in #Moscow region pic.twitter.com/vj28N7noqW

"A legfontosabb kérdés, hogy hogyan lehet megállítani a háborút Európa, a világ közepén. Nap mint nap sok áldozatot látunk. Ma is életét vesztette egy orosz katona egy moszkvai terrortámadásban" - mondta Zaharova.

A senior Russian general has been killed in a car bomb attack in an eastern suburb of Moscow.



Russia's Investigative Committee named him as Yaroslav Moskalik and said an improvised explosive device packed with metal fragments had been planted inside his car.



