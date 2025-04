Kemény légicsapásról szóló felvétel tett közzé az amerikai elnök, vannak, akik vitatják

Az elnök egy olyan videót osztott meg az X-en, amelyen egy, a jemeni húszik elleni támadást örökítettek meg. A valószínűleg infrakamerával készült, meglehetősen rossz minőségű felvételen előbb négyszögben álló embereket látni, majd hirtelen hatalmas robbanások töltik be az egész képet.

Donald Trump a videóhoz azt írta: "Ezek a húszik azért gyűltek össze, hogy utasításokat kapjanak egy újabb támadás előtt.

Hoppá, ők már nem fognak támadni!

Soha többé nem fogják elsüllyeszteni a hajóinkat!"

