Az ország történelmének legborzalmasabb erdőtüzei pusztítanak Dél-Koreában - videók

Az ország délkeleti részén több mint egy tucat tűz keletkezett, a lángok miatt sok út járhatatlanná vált, egyes térségekkel pedig megszakadt a kommunikáció.

A belügyi tárca katasztrófavédelmi osztálya szerint a tüzekben már több mint 35 800 hektárnyi föld semmisült meg, több, mint a 2000-ben kitört, mindaddig legpusztítóbbnak számító tüzekben.

??️?Devastating forest fires rage in South Korea, torching 15,000 hectares and claiming 15 precious lives. Heroes battle the inferno as authorities throw everything at it. Spread the word #SouthKorea needs our support! #산불 #PrayForSouthKorea pic.twitter.com/JdRFYDep7B — NewsDaily??? (@XNews24_7) March 26, 2025

A lángok elleni küzdelemben a hadsereg több száz katonája is segíti a tűzoltókat, a térségben állomásozó amerikai egységek pedig helikopterrel támogatják az oltást az ország déli részén. A halálos áldozatok jelentős része idős ember, illetve életét vesztette három tűzoltó és egy helikopterpilóta is.

Az erdőtüzek két, az UNESCO világörökségi listáján szereplő települést is fenyegetnek.

When a temple built 1000 years ago burns down among warnings of more extreme events, including fires and floods, are the result of climate change, well - maybe they are.

1000 year old Unramsa Temple, Cheondeungsan, South Korea, destroyed by wildfirepic.twitter.com/gMuFobJ8PU https://t.co/n0XiUD21xf — Prof Ray Wills (@ProfRayWills) March 26, 2025

Az előrejelzések szerint csütörtök estétől eső érkezhet a térségbe, ami várhatóan megkönnyíti majd az oltási munkálatokat, a belügyi tárca részéről azonban rámutattak arra, hogy a térségben eddig csupán az ilyenkor szokásos csapadékmennyiség fele hullott le, kiemelve, hogy "ez az eset is újabb bizonyíték a példa nélküli éghajlati válságra". Katasztrófavédelmi tisztviselők szerint ráadásul "a széljárási mintázatokban tapasztalt változások rámutattak a hagyományos tűzoltási módszerek korlátaira" is.

The 25 March South Korea wildfire blowup, this looks like one of the worst days of the fires as strong dusty winds from interior China passed across the Korean mountains with very rapid eastward fire movement. 27 have died so far. #SouthKorea #wildfires pic.twitter.com/zsF7le0TE6 — YouStorm (@YouStormorg) March 27, 2025

Az országban a 2024-es volt az eddigi legmelegebb év.