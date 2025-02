Újabb borzalmas légikatasztrófa történt az Egyesült Államokban

Kilenc felnőtt utas és egy pilóta volt a gép fedélzetén, amely Unalakleetből Nome-ba tartott. A repülőgép egy jégtáblán szétszóródott darabjait Nome-tól 354,7 kilométerre délkeletre fedezték fel. Mike Salerno, az amerikai parti őrség szóvivője elmondta, hogy a mentők a repülőgép utolsó ismert helyét helikopterrel kutatták, amikor megtalálták a roncsokat.

A baleset az elmúlt 25 év egyik legsúlyosabb balesete volt a szövetségi államban. David Olson, a kisrepülőt üzemeltető alaszkai székhelyű Bering Air igazgatója elmondta, hogy a Cessna Caravan csütörtökön 14 óra 37 perckor szállt fel, és kevesebb mint egy órával később veszítették el vele a kapcsolatot. A térségben ekkor gyengén havazott, köd volt, mínusz nyolc fok volt a hőmérséklet.

BREAKING: Wreckage of missing Bering Air plane found 34 miles southeast of Nome, Alaska.



U.S. Coast Guard confirms at least 3 people were found dead inside. No word on the status of the other 7 passengers. pic.twitter.com/yiGoviX6mK