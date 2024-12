Már térképen is látható, hová hurcolták Oroszországban az ukrajnai árvákat

A kutatás eredményeit ismertetve a Háborús Tanulmányok Intézete (ISW) arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin mellett személyes felelősség terheli még Marija Lvova-Belovát, a Kreml gyermekjogi biztosát, továbbá a kormányzó Egységes Oroszország párt több vezetőjét, valamint a moszkvai oktatási minisztérium, illetve az ukrajnai Donyeck és Luhanszk megyék megszállását irányító tisztviselőket is. Az ISW emlékeztet rá, hogy mivel Oroszországban egyszemélyi vezetés van, minden döntést az elnök hoz meg, így Vlagyimir Putyintól eredeztethetők azok a rendelkezések is, amelyek értelmében árvának vagy szülői felügyelet nélkülinek minősített ukrán gyerekeket hurcolnak Oroszországba.

A kicsiket az orosz légerő gépein vagy olyan repülőkön utaztatják, amelyek közvetlenül az elnök felügyelete alá tartoznak. A megszállt ukrán területekről összegyűjtött gyerekeket rendszerint előbb átmeneti árvaházakba viszik, majd nevelőszülőkhöz, esetleg örökbefogadó családokhoz adják. Az alábbi térképen lilával jelölték Oroszország azon körzeteit, ahol nevelőszülőkhöz kerültek a deportált ukrán kiskorúak, míg narancsszínnel azokat, ahol örökbefogadásra is kínálnak elhurcolt gyerekeket.

A cél minden esetben az, hogy a deportáltakat teljesen elszakítsák ukrán gyökereiktől. Ezért szigorú oroszosításnak vetik őket alá, ami a nyelvtanítás mellett hazafias nevelésből és az orosz történelem, valamint kultúra nagyszerűségének sulykolásából áll. A Yale Egyetem és az amerikai külügyminisztérium közös tanulmányban azt hangoztatja, hogy nagy valószínűséggel az összes elhurcolt ukrán gyereket alávetik ennek az erőszakos oroszosítási programnak.

Ez a videó azokról az ukrán gyerekekről készült, akiket sikerült a szüleiknek hazahozatniuk Oroszországból. A kísérőszöveg szerint az oroszok 190 ezer ukrán gyerek deportálását ismerték már el.

Ugyanakkor a Washingtonban közzétett dokumentum szerkesztői kiemelik, hogy nekik csak 314 esetet sikerült eddig bizonyítaniuk,

de valószínűleg ennél sokkal több gyerekről lehet szó.

Az ISW ehhez annyit fűz hozzá, hogy a hadviselés nemzetközi szabályait rögzítő Genfi Egyezmények értelmében, népirtásnak minősül az is, ha egy népcsoport gyermekeit erőszakkal helyezik át egy másik népcsoportba. A szerződést 1949-ben az akkori Szovjetunió is elfogadta és aláírta.