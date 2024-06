Vegyi anyagot szállító vonattal ütközött a személyvonat Csehországban - videók

Egy, a csehországi Prágából a szlovákiai Kassára tartó RegioJet személyvonat balesetet szenvedett szerda 23 óra körül, amikor a Pardubice Centrum vasútállomáson frontálisan összeütközött egy tehervonattal. Utóbbi a CNN tudósítása szerint kalcium-karbidot – egy veszélyes ipari vegyszert – szállított, de a helyi tűzoltóság szerint az első két vagon üres volt, így nem történt szivárgás.

A személyvonaton 380-an utaztak, közülük a cseh televízió tudósítása szerint 4-en elhunytak, 27-en kerültek kórházba, több gyerek is. Néhány sérültet már hazaengedtek, de másoknak fejsérülései, nyaki- és gerincsérülései, agyrázkódása lett, illetve sokan zúzódásokat szenvedtek, őket megfigyelésre vagy kezelésre egyelőre bent tartják. Legalább négy ember van súlyosabb állapotban, de pontos adatok egyelőre nem minden intézményből ismertek.

Tűzoltók menekítették ki a szerelvényből az utasokat, és akiket nem kellett kórházba vinni, azokat buszokkal az állomás épületébe vitték. Fokozatosan azonosították az összes utast, senkit sem tartanak nyilván eltűntként. A mozdonyvezetők túlélték a balesetet.

Reggel 8 óra körül állt helyre a forgalom Pardubice állomás egyik vágányán - a vonatok kilenc órán keresztül nem tudtak áthaladni -, de csak 10 km/órás sebességgel közlekedhetnek. Emiatt a MÁV is közölte, hogy változások lesznek a prágai vonalon csütörtök estig (részletek itt).

Drápal Martin, a vasúti felügyelőség szóvivője elmondta, hogy

a tragikus vonatbaleset utáni kár meghaladja a 110 millió koronát:

a tehervonatban mintegy 50 millió korona, az expresszben 60 millió, a pályán pedig mintegy 300 ezer korona a kár.

