Császármetszéssel kellett világra segíteni egy gorillabébit - videón, ahogy fejlődik a csöppség

Pár héttel a tervezett időpont előtt, császármetszéssel kellett világra hoznia a kölykét egy állatkerti gorillának, ami a magas vérnyomása miatt veszélyeztetett terhessé vált – írja a BBC híradása alapján a 24.hu.

A texasi Forth Worth Zoo 115 éves történetében először kellett gorillán ilyen beavatkozást végrehajtani, így talán nem is csoda, ha egy Valentin-napi posztban számoltak be az örömhírről - írja a lap.

A nyugati síkvidéki gorillabébi február 5-én született, és a Jameela nevet kapta, ami szuahéli nyelven azt jelenti, hogy "gyönyörű". Az anyának, a 33 éves Sekaninak ez volt a negyedik szülése, melynek során sajnos komplikációk léptek fel.

Az állatkert orvosai a terhesség alatt észrevették, hogy az anyagorillán a preeklampszia jelei mutatkoznak. A terhességi toxémia vagy terhességi magas vérnyomás néven is ismert komplikáció a várandósság második felében alakul ki, és több szervet is érinthet. Súlyos esetben pedig akár a magzat és a kismama életét is veszélyeztetheti. És az emberek mellett a főemlősöknél is kialakulhat.

Az állatorvosok konzultáltak egy helyi szülészorvossal is, és ezután jutottak arra a következtetésre, hogy a kicsit idő előtt világra kell segíteni.

A nyugati síkvidéki gorillák Közép-Afrikában őshonosak és a Természetvédelmi Világszövetség szerint a vadászat és a betegségek miatt a kritikusan veszélyeztetett fajok közé tartoznak. A Természetvédelmi Világalap, azaz a WWF adatai szerint a nyugati síkvidéki gorillák száma több mint 60 százalékkal csökkent az elmúlt 20-25 évben. De a gorillák születési rátája is alacsony, ami megnehezíti a populációcsökkenésből való kilábalást.

A műtétben közreműködő szülészorvos karrierje egyik csúcspontjának nevezte az eseményt, Dr. Jamie Erwing azt nyilatkozta: "Meglepett, hogy Sekani anatómiája mennyire egyezik az emberi pácienseimével".

Ám, mint írják, a terhességhez hasonlóan a szülés sem volt zökkenőmentes, a beavatkozás után a kis Jameela sürgős orvosi segítségre szorult. Mind a műtétre való felkészüléshez, mind az utána következő feladatokhoz szükség volt egy koraszülöttek kezelésére specializálódott orvos, azaz egy neonatológus segítségére.

Dr. Robert Ursprung koraszülött-specialista azt mesélte, lenyűgözte, mennyire hasonlított ez a gyermek-anya páros arra, amit a kórházakban lát hasonló körülmények között született csecsemőknél. Mint mondta,

a baba a szülés után néhány óráig kritikus légzéstámogatásra szorult, de ahogy átállt az anyaméhen kívüli életre, elég szépen stabilizálódott.

Az állatkert tájékoztatása szerint Jameela és az anyukája is jól vannak, ám Sekami egyelőre nem igazán akar gyermekével foglalkozni. Mint írják, többször is megpróbálták újraegyesíteni az anyát és kicsinyét, ám a nőstény gorilla nem sok érdeklődést mutatott. Valószínűsítik, hogy Sekani szervezete nem tapasztalta meg azokat a hormonális jelzéseket, amikkel egy természetes úton zajló szülés során találkozott volna.

A probléma megoldása érdekében az állatkert dolgozói elkezdtek "kiképezni" egy pótanyát Jameela számára. A 24 éves Gracie az intézmény tájékoztatása szerint azóta „kivirágzott”.

A babagorilla születéséről és fejlődéséről videót is közzétett a Fort Worth Zoo hivatalos Facebook-oldalán: