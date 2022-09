Amire senki nem számított: Moszkva a szankciók hatályon kívül helyezését követeli az EU-tól

Az orosz Országos Elszámolási Értéktár (NSD) azt követeli, hogy az Európai Unió ismerje el a vele szemben bevezetett szankciókat jogellenesnek, és fizesse meg a felmerült jogi költségeket – írja a Reuters értesülései alapján a Portfolio.

A moszkvai tőzsde tulajdonában lévő NSD, Oroszország belföldi kifizetője, fontos szerepet játszik az ország pénzügyi rendszerében, mint a nemzetközi piacokon belüli kulcsfontosságú közvetítő – vázolja a cikk.

Az EU június elején pénzügyi szankciókat vezetett be az NSD ellen is, amely intézetet Oroszország Moszkva eurókötvényeinek kiszolgálására akart felhasználni, miután februárban megindította az invázióját Ukrajna ellen. Az NSD első keresetét még augusztus 12-én nyújtotta be a luxembourgi Európai Bírósághoz, de további részleteket nem közölt.

A mostani beadványok szerint

az NSD a szankciók hatályon kívül helyezését és azt követeli az Európai Bíróságtól, hogy kötelezze az Európai Tanácsot a költségek megfizetésére.

Az NSD-vel szembeni uniós szankciók Oroszország globális pénzügyi infrastruktúrához való hozzáférésének korlátozását célozták meg. Ezek az intézkedések a háború kezdete óta számos orosz befektető hozzáférését akadályozták meg az Oroszországon kívüli joghatóságoknál tartott értékpapírokhoz.

Az NSD beadványa szerint ezeket a szankciókat megalapozatlan állítások alapján szabták ki, és az unió Tanácsa azóta sem teljesítette a szükséges bizonyítási szintet, ezért a szankciók jogszerűtlenek.

