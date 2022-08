Baktériumölő fehérjékből hatékony gyógyszer - fejszeként vágja ketté a kórokozókat

Az Ausztrál Nemzeti Egyetem (ANU) kutatócsoportja kimutatta, hogy a guanilátmegkötő fehérjék (GBP) képesek közvetlenül elpusztítani bizonyos baktériumtípusokat - olvashatjuk az origo.hu cikkében. A portál azt írja: a kutatók úgy gondolják, hogy ezeket a fehérjéket felhasználhatják új gyógyszerek kifejlesztésére, illetve már meglévő antibiotikumokkal kombinálva bizonyos fertőző betegségek, köztük az agyhártyagyulladás, a tüdőgyulladás és a vérmérgezés kezelésére.

A beszámoló idézi a kutatás vezetőjét, Feng Shouya-t, aki elmondta: a GBP-k úgy vágják szét a baktériumokat, ahogy egy fejsze hasítja ketté a fát. A tudós azt is hozzátette, hogy ezeknek az immunrendszeri fehérjéknek a felhasználásával olyan új gyógyszereket lehet majd előállítani, amelyek nem befolyásolják károsan az emberi test sejtjeit.

Az új felfedezés utat nyithat a gyógyszer-rezisztencia leküzdése felé is, ami az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint ez a világ egyik legégetőbb egészségügyi problémája. A gyógyszerérzékeny betegségekben jelenleg évente mintegy 700 ezren veszítik életüket, és ez a szám 2050-ig akár 10 millióra is emelkedhet.

Nyitókép: Thomas Barwick/Getty Images