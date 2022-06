Nap mint nap az életüket kockáztatják egy kis vízért – videó

A Ghusiya nevű falu környékén annyira kiszáradtak a tavak és a kutak, hogy ilyen és hasonló dolgokhoz kell folyamadniuk a helybélieknek – idézi a 444.hu a BBC-t. A brit közszolgálati megjegyzi, hogy országszerte hasonlóan rossz a helyzet Indiában, amit mi sem bizonyít jobban, hogy aA közelmúltban több hasonló videó is felbukkant az interneten, amiken jellemzően nők kockáztatják az életüket, hogy vízhez jussanak.

Egy 2019-ben készült jelentés Indiát is azon 17 ország közé sorolta, ahol rendkívül magas a vízellátás okozta krízisek lehetősége.

Madhja Prades államban a legtöbb nyáron problémát jelent a vízhiány, és az állami kormány 2024-re ígért is vezetékes vízellátást mindenkinek, de jelenleg is milliók nem férnek hozzá a fogyasztható vízhez.

#WATCH | Madhya Pradesh: People in Dindori's Ghusiya village risk their lives to fetch water from an almost dry well pic.twitter.com/jcuyLmE5xL — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 2, 2022